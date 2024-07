Violenti temporali in Ticino venerdì Un camion distrutto dalla caduta di un albero. Immagine: © Keystone / Ti-Press / Alessandro Crinari Campi di mais rovinati da vento e grandine. Immagine: © Keystone / Ti-Press / Alessandro Crinari Grandine a Sant'Antonino. Immagine: © Keystone / Ti-Press / Alessandro Crinari Automobilista bloccato dall'acqua alta in un sottopassaggio nei prerssi della stazione FFS di Cadenazzo. Immagine: © Keystone / Ti-Press / Alessandro Crinari Violenti temporali in Ticino venerdì Un camion distrutto dalla caduta di un albero. Immagine: © Keystone / Ti-Press / Alessandro Crinari Campi di mais rovinati da vento e grandine. Immagine: © Keystone / Ti-Press / Alessandro Crinari Grandine a Sant'Antonino. Immagine: © Keystone / Ti-Press / Alessandro Crinari Automobilista bloccato dall'acqua alta in un sottopassaggio nei prerssi della stazione FFS di Cadenazzo. Immagine: © Keystone / Ti-Press / Alessandro Crinari

Si è placato il maltempo che ha colpito il Ticino – e anche altre zone della Svizzera – nella giornata di venerdì.

Nel fine settimana non sono previsti fenomeni di rilievo. Non si segnalano né vittime né danni particolarmente rilevanti, anche se le coltivazioni del Piano di Magadino hanno risentito del temporale, con grandine, abbattutosi fra il tardo pomeriggio e la prima serata.

Diversi alberi sono caduti, alcune strade hanno dovuto essere provvisoriamente chiuse.

Nella notte i soccorritori non hanno dovuto intervenire e lo Stato maggiore di condotta ha levato dalle 6.00 l’ordine di evacuazione precauzionale che era in vigore in Vallemaggia.

Pioggia da record

I numeri degli acquazzoni che hanno toccato il Mendrisiotto e il Luganese venerdì in mattinata e in modo particolare il Bellinzonese più tardi, sono significativi.

Stando a MeteoSvizzera, per esempio, a Magadino in 10 minuti sono caduti 37,1 mm di pioggia, il terzo valore più alto da quando sono cominciate le misurazioni in Svizzera. Il vento ha raggiunto i 106 km/h, mentre sul Generoso si è arrivati a 116.

Il violento temporale transitato all'alba sul Ticino, con raffiche di vento di oltre 100 km/h sul Sottoceneri, visto dal satellite Meteosat: "sandwich" dei canali visibile e infrarosso. La parte superiore della nube ha un diametro di quasi 200 km. pic.twitter.com/B03ciqbOvQ — MeteoSvizzera (@MeteoSvizzera) July 12, 2024

I quantitativi complessivi di precipitazioni ammontano a 40-80 mm, con punte locali di 94 nel Mendrisiotto.

In Bregaglia e in Engadina fra i 25 e i 50 mm. In totale in Ticino e altri cantoni si sono abbattuti oltre 18’800 fulmini.

Il passaggio della prima linea temporalesca della giornata ha causato raffiche di vento nel Mendrisiotto oltre i 100 km/h. L'intensità del temporale è stata confermata anche dalle decine di segnalazioni che gli utenti dell'App di MeteoSvizzera hanno inviato (grazie mille!). pic.twitter.com/vVowBbXESR — MeteoSvizzera (@MeteoSvizzera) July 12, 2024

Potete consultare le previsioni di MeteoSvizzera per i prossimi giorni rapidamente sulla nostra pagina specifica cliccando qui.

Maltempo in Ticino e Varesotto il venerdì 12 luglio. Il Ticino è colpito da forti temporali, maltempo e disagi. Immagine: © Ti-Press / Ti-Press Lcaduta di alberi sotto il peso della pioggia e del vento sulla strada cantonale che da San Pietro di Stabio porta al confine italosvizzero di Clivio. Immagine: © Ti-Press Il maltempo si abbatte anche sul Varesotto. Immagine: sda/archivio Forti temporali su parte del Ticino. Immagine: sda/archivio. Maltempo in Ticino e Varesotto il venerdì 12 luglio. Il Ticino è colpito da forti temporali, maltempo e disagi. Immagine: © Ti-Press / Ti-Press Lcaduta di alberi sotto il peso della pioggia e del vento sulla strada cantonale che da San Pietro di Stabio porta al confine italosvizzero di Clivio. Immagine: © Ti-Press Il maltempo si abbatte anche sul Varesotto. Immagine: sda/archivio Forti temporali su parte del Ticino. Immagine: sda/archivio.

