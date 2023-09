Dopo l'arresto del proprietario, il futuro delle Ladies è in forse

Le Ladies di Lugano archivio Ti-Press

I reati commessi non avrebbero a che vedere con la squadra, che però ora si trova in estrema difficoltà.

In questi mesi ci sono state tante attese e diverse risposte non date: i soldi promessi non sono mai arrivati.

Anche Sidney Piaget avrebbe dovuto ricevere la metà della somma pattuita per la licenza a metà agosto. Mostra di più

Rischia di infrangersi il sogno delle Ladies dell'hockey a Lugano, dopo l'arresto del proprietario della squadra, che finora non ha onorato nessuna delle promesse fatte a maggio.

Come riporta la RSI sul proprio sito, in questi mesi ci sono state tante attese e diverse risposte non date: i soldi promessi che non sono mai arrivati. E pure la direttrice operativa delle Ladies - Flavia Petrimpol - oggi è provata. Da agosto sollecita la nuova proprietà, ma senza successo.

Anche Sidney Piaget avrebbe dovuto ricevere la metà della somma pattuita per la licenza a metà agosto. E a fine agosto si sarebbero dovuti onorare i primi stipendi dello staff, giocatrici comprese visto che il contratto era a partire dal 1. agosto. Ma, come detto, i soldi non sono mai arrivati.

E dal 31 agosto l'imprenditore 44enne è pure sparito dai radar. E oggi si è scoperto il perché. È stato arrestato perché sospettato di aver commesso una serie di reati finanziari. Negli anni avrebbe usato numerose società poi fallite per contrarre debiti che sapeva non avrebbe pagato oltre ad aver fornito false informazioni per ottenere crediti Covid per 400'000 franchi.

Ora il futuro delle Ladies è davvero in forse.