Ecco cosa ha causato il tornado a Milano e perché il Ticino è stato risparmiato

Immagine simbolica (archivio). KEYSTONE/Kent Porter/The Press Democrat via AP

In un blog, MeteoSvizzera ha spiegato perché il Nord Italia è stato interessato da grandine molto grossa e addirittura da un «tornado» a Milano. Come mai in Ticino, poco lontano, non è successo? Alcune risposte.

Hai fretta? blue News riassume per te In un blog, Meteo Svizzera spiega da cosa sono stati causati i fenomeni estremi che hanno interessato il Nord Italia venerdì.

A Milano, ad esempio, c'è stato un tornado. A Seregno, un fiume di ghiaccio. In altre località, grandine molto grossa, come palle da tennis e oltre.

MeteoSvizzera spiega perché in Ticino non si sono verificati eventi altrettanto estremi. Mostra di più

I violenti temporali che hanno colpito il Nord Italia venerdì sono stati causati dallo scontro di due masse d'aria: quella molto calda sul bacino del Mediterraneo e le correnti marittime sull'Europa centrale, più miti.

L'incontro tra le due masse ha portato a un'instabilità molto elevata. Il passaggio di piccole perturbazioni ha ulteriormente stimolato i temporali, ha chiarito MeteoSvizzera.

Il video del tornado a Milano è stato condiviso su Twitter, tra gli altri, da «Unwetter-Freaks».

confirmed tornado in the urban area of ​​Cernusco sul Naviglio east of Milano about 90 minutes ago @Djpuco @pgroenemeijer



📷 Marco Rabito pic.twitter.com/zboT5nkqvu — Unwetter-Freaks (@unwetterfreaks) July 21, 2023

Perché in Ticino non sono avvenuti questi fenomeni?

In Ticino, a poca distanza, non si sono verificati fenomeni così estremi. Questo perché il limite di massa d'aria non si trovava abbastanza a nord, altrimenti anche da noi ci sarebbero stati temporali più violenti, spiega MeteoSvizzera.

Sulle nostre regioni ha prevalso l'aria marittima portata da ovest-nordovest, instabile ma che non presentava i gradienti termici verticali che avrebbero causato forti tempeste.

Chicchi di grandine come «piccoli meloni»

L'estate 2022 è stata molto secca, quella del 2021 molto umida, con molti temporali, ma i danni sono stati causati soprattutto dalla pioggia.

Quest'anno, anche se le forti piogge causano problemi, il fenomeno più rilevante è la grandine, che raggiunge le dimensioni di palline da tennis. In Lobardia e in Veneto venerdì sarebbero scesi addirittura «piccoli meloni», scrive Meteo Svizzera.

«Unwetter-Freaks» ha condiviso su Twitter un'immagine della grossa grandine.

Erneut wurden Teile Norditaliens heute von Riesenhagel mit Durchmessern von über 10cm getroffen. Besonders betroffen war die Region zwischen Ferrara und Ravenna, wo eine starke HP-Superzelle enorme Schäden an Fahrzeugen verursachte

📷 Valerio Alighieri & Jessica Trevisani pic.twitter.com/rOvs8rmUzo — Unwetter-Freaks (@unwetterfreaks) July 22, 2023

Nei prossimi giorni temporali e sollievo dalla canicola

Per lunedì MeteoSvizzera prevede per la Svizzera italiana temporali a partire da fine mattinata, che in alcune località potrebbero essere di forte intensità. La minima sarà di 19 gradi, la massima di 24.

Temporali e nuvolosità anche martedì, con temperature massime attorno ai 25 gradi.

Mercoledì per lo più soleggiato con vento da nord, con la massima sui 28 gradi. Da giovedì soleggiato ma variabile, con massime attorno ai 26 gradi: un respiro di sollievo dalla canicola.

Potete consultare le previsioni di MeteoSvizzera per i prossimi giorni rapidamente sulla nostra pagina specifica, cliccando qui.