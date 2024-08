La decisione è stata resa nota direttamente dall'EOC venerdì mattina (foto d'archivio). Ti-Press

Il consiglio d’amministrazione dell’Ente ospedaliero cantonale (EOC) ha deciso giovedì all’unanimità la sospensione di Eolo Alberti dalla sua funzione di membro del consiglio d’amministrazione dell’ente.

Lo ha reso noto lo stesso EOC oggi, venerdì, sottolineando che il procedimento penale a carico del sindaco di Bioggio «confronta l’EOC, bene pubblico, con una situazione molto spiacevole, quanto delicata, eccezionale e senza precedenti, che necessita di una decisione straordinaria». Della sospensione è stato informato il Consiglio di Stato.

Il Consiglio attende quindi «con piena fiducia l’esito dell’inchiesta» e, sempre nel comunicato diffuso in mattinata, ribadisce «che i fatti oggetto del procedimento penale» promosso nei confronti di Alberti, attualmente in stato di fermo, «non riguardano in nessun modo la sua attività in seno al CdA».

