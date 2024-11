Immagine d'illustrazione

Ci sono delle novità in merito al rinvenimento del cadavere di una 65enne italiana residente in Italia, avvenuto ieri - martedì 26 novembre - in un'abitazione di via Campo Sportivo a Morbio Inferiore.

Sara Matasci

Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che il 68enne italiano domiciliato nel Mendrisiotto fermato ieri è ora stato posto in stato di arresto. L'ipotesi di reato nei suoi confronti è di omicidio intenzionale.

L'inchiesta è coordinata dalla procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis.