Un abitante del villaggio grigionese trasporta i suoi averi nella casa dopo la fine dell'evacuazione dopo la colata detritica a Brienz lo scorso luglio. KEYSTONE

Geologi e specialisti hanno esaminato la colata detritica che la notte del 16 giugno scorso ha sfiorato il villaggio grigionese di Brienz/Brinzauls, frazione del comune di Albula/Alvra. Hanno scoperto che un'enorme frana è stata bloccata poco prima dell'insediamento da materiale più morbido.

In un primo momento, spiega citato in una nota odierna del comune il geologo Reto Thöny, la roccia è scivolata a valle sotto forma di colata detritica. Successivamente, masse di dolomia dura sono precipitate con grande forza in direzione del paese.

Tuttavia, sono «letteralmente rimaste incastrate» nella colata più morbida, ha detto l'esperto. I risultati delle analisi sono stati presentati questa sera alla popolazione durante un evento informativo nella vicina Tiefencastel.

Per giungere a queste conclusioni, gli specialisti hanno passato al setaccio i dati di diversi sistemi di misurazione e monitoraggio e delle telecamere installate. Dato che gli 1,2 milioni di metri cubi si sono staccati dalla montagna al buio, nessuno finora conosceva i dettagli.

bt, ats