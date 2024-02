Tipress

Emergono nuovi, importanti dettagli dall’inchiesta sugli illeciti che un 62enne valmaggese avrebbe commesso a spese del Gruppo di sostegno dell’Hockey Club Ambrì-Piotta, di cui era membro.

Sarebbero due le modalità con cui avrebbe sottratto il denaro raccolto a favore della società biancoblù: a volte inviava bonifici dal conto del Gruppo al suo personale, da dove poi prelevava i contanti; a volte effettuava invece pagamenti personali utilizzando direttamente il conto dell'associazione.

Il tutto – stima il ministero pubblico – per alcune centinaia di migliaia di franchi. Somma in parte restituita.

Avrebbe in un caso usato crediti destinati alla ristrutturazione di un suo immobile, in un altro i beni di una società anonima del settore energetico e in un altro i fondi di una parrocchia della Vallemaggia, ricorda la RSI.

Le indagini sono iniziate in ottobre dopo una segnalazione dall'MROS, l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio, contattato dalle banche che avevano notato movimenti sospetti.

I reati ipotizzati sono appropriazione indebita e amministrazione infedele. Gli estremi dell'arresto non sono però stati ravvisati.

Swisstxt / Red