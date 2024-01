I Verdi Liberali hanno presentato la squadra per le elezioni comunali 2024 a Lugano (foto d'archivio). TiPress

I Verdi Liberali hanno presentato la squadra per le elezioni comunali 2024 a Lugano.

Come candidata di punta per il Municipio il partito schiera, in una lista congiunta con il PLR, la granconsigliera Sara Beretta-Piccoli, già eletta in Consiglio comunale per la prima volta nel 2013. Nella lista per il Legislativo, oltre a Beretta Piccoli, i Verdi Liberali presentano altri otto candidati.

La lista congiunta, si legge nel comunicato, è «un progetto orientato al futuro ma che parte dalla condivisione di valori politici fondamentali, tra cui i valori liberali, il guardare con positività al futuro». L'assemblea cantonale del partito si terrà il 24 febbraio.

Swisstxt