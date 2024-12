Il cerbiatto trovato senza vita nei pressi delle case a Spruga. I.M.

La carcassa del giovane ungulato, che aveva segni evidenti di denti sul collo e la parte posteriore del corpo completamente squarciata, è stata trovata dalla popolazione in un prato. I guardiacaccia, intervenuti per valutare quanto successo e per portare via i resti dell'animale, hanno confermato che si tratta della predazione di un lupo.

Un cerbiatto è stato predato da un lupo nella notte su sabato a Spruga, in alta Valle Onsernone. Il tutto è avvenuto appena sopra il Paese, in prossimità di diverse case.

A confermarlo, dopo il ritrovamento del cadavere dell'animale da parte della popolazione, sono stati i guardiacaccia, intervenuti per valutare quanto successo e per portare via la carcassa, che aveva segni evidenti di denti sul collo e la parte posteriore del corpo completamente squarciata.

La presenza del lupo in alta Valle Onsernone non è una novità. Negli ultimi anni sono stati trovati diversi animali predati nei boschi, ma è solamente nelle ultime settimane che ci sono stati degli attacchi molto vicino all'abitato. Alcuni contadini hanno infatti denunciato l'uccisione di alcuni capi, in particolare capre.

E sempre nelle ultime settimane non sono stati pochi gli avvistamenti di lupi anche nelle varie frazioni della valle, come ad esempio a Capellino (che si trova tra Comologno e Spruga), nei tornanti di Crana o, solo stamattina (sabato), sui Monti di Piansecco, appena sopra il paese di Spruga.

Un gatto di un abitante di Spruga osserva il cadavere del cerbiatto. I.M.

Regolamentazione del lupo difficile in Onsernone

Da notare che alla fine del 2023 il Consiglio federale ha approvato una modifica dell'ordinanza sulla caccia, permettendo così la regolazione preventiva di branchi di lupi.

Successivamente, il 20 settembre di quest'anno, il Consiglio di Stato ticinese ha ottenuto dall’Ufficio federale dell’ambiente il via libera per regolare due branchi, quello della Val Colla e, appunto, quello della Valle Onsernone.

Questo, come si legge nel comunicato diramato qualche mese fa, «considerando le predazioni di animali da reddito attribuite al lupo durante gli ultimi 12 mesi». In zona era anche stata documentata la presenza di giovani lupi nati nel 2024.

Per il branco era stata richiesta una regolazione con l’abbattimento fino a due terzi dei lupi nati nel 2024, nello specifico la rimozione fino a 2 esemplari per branco.

Ma non è così facile riuscirci. A differenza di altre zone del Cantone, infatti, nel caso della Valle Onsernone la difficoltà consiste sia nell’estensione delle aree occupate dal branco, sia per il carattere transfrontaliero.

In sostanza, questi grandi predatori nel loro girovagare varcano quotidianamente il confine con l'Italia, dove vige un'altra regolamentazione e dunque non è possibile la loro uccisione.