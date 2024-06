La co-presidenza per il PS composta da Laura Riget e Fabrizio Sirica continua. Ti-Press

Non c’è stata l’acclamazione, perché su richiesta dell’ex vicepresidente Adriano Venuti il voto è avvenuto a scrutinio segreto. Una modalità che non ha però creato sorprese: con 85 voti favorevoli e 6 contrari Laura Riget e Fabrizio Sirica sono stati riconfermati co-presidenti del Partito socialista ticinese per i prossimi 4 anni.

La decisione è stata presa nel tardo pomeriggio di sabato dal Congresso che si è tenuto a Mendrisio. Sempre Venuti, che si era dimesso ad aprile in polemica dalla vice-presidenza, ha chiesto di ridurre a 18 mesi il mandato della presidenza, per poi valutarne i risultati, ma la sua mozione è stata bocciata.

