In Alta Vallemaggia sono state sospese le ricerche dei dispersi, nonostante manchino all'appello ancora tre persone, riporta la RSI. Novità anche riguardo al ponte militare provvisorio. Per quel che concerne la balneazione, «Acque sicure» ha tolto l’allerta per laghi e fiumi del Sopraceneri.

Si fermano le ricerche dei dispersi in Vallemaggia Lavori di costruzione nel fiume Maggia, a Cevio, in Vallemaggia, martedì 9 luglio 2024. Immagine: KEYSTONE/Ti-Press/Elia Bianchi Una veduta del fiume Maggia dopo il maltempo. Immagine: TiPress L'evacuazione precauzionale a Cevio, sabato 6 luglio 2024. Immagine: KEYSTONE/Ti-Press/Elia Bianchi Il villaggio di Fontana accanto a un'enorme frana, in Val Bavona, giovedì 4 luglio 2024. Immagine: KEYSTONE/Michael Buholzer Si fermano le ricerche dei dispersi in Vallemaggia Lavori di costruzione nel fiume Maggia, a Cevio, in Vallemaggia, martedì 9 luglio 2024. Immagine: KEYSTONE/Ti-Press/Elia Bianchi Una veduta del fiume Maggia dopo il maltempo. Immagine: TiPress L'evacuazione precauzionale a Cevio, sabato 6 luglio 2024. Immagine: KEYSTONE/Ti-Press/Elia Bianchi Il villaggio di Fontana accanto a un'enorme frana, in Val Bavona, giovedì 4 luglio 2024. Immagine: KEYSTONE/Michael Buholzer

Swisstxt / Red Swisstxt

Hai fretta? blue News riassume per te In Alta Vallemaggia sono state sospese le ricerche dei dispersi, nonostante manchino all'appello ancora tre persone.

Si sta lavorando per costruire le fondamenta del ponte provvisorio a Visletto. In tal modo la viabilità in Alta Vallemaggia dovrebbe essere ripristinata entro le prossime settimane.

La portata dell’acqua di fiumi e torrenti del Sopraceneri è ritornata nella norma: per questo mercoledì la Commissione cantonale di prevenzione e di sensibilizzazione «Acque sicure» ha deciso di togliere l’allerta. Mostra di più

Lo stop alla ricerca dei dispersi è stato comunicato nella conferenza stampa per fare il punto della situazione del Dipartimento del territorio (DT), lo Stato Maggiore Regionale di Condotta (SMRC) e l’Esercito svizzero, che si è tenuta a Locarno.

Le ricerche continueranno seguendo segnalazioni puntuali e quando saranno consentite dalla portata dei fiumi e dalla visibilità.

Antonio Ciocco, Capitano della Polizia cantonale e capo dello SMRC, ha dichiarato: «È doloroso non aver ancora trovato i dispersi e decidere di sospendere le ricerche».

Ponte provvisorio entro le prossime settimane

Il ponte militare provvisorio, ricorda l'emittente di Comano, verrà situato più a nord della struttura distrutta.

Si sta lavorando per costruire le fondamenta, ha informato Diego Rodoni, capo della Divisione delle costruzioni. In tal modo la viabilità in Alta Vallemaggia dovrebbe essere ripristinata entro le prossime settimane.

Il ponte resterà in funzione per almeno un anno, periodo in cui verrà studiato il progetto per una struttura definitiva, e sarà percorribile in modo monodirezionale e regolato da semafori.

Un guado a sud di Visletto permetterà il passaggio di macchinari e materiali pesanti.

«Acque sicure» toglie l’allerta per laghi e fiumi del Sopraceneri

La portata dell’acqua di fiumi e torrenti del Sopraceneri è ritornata nella norma: per questo mercoledì la Commissione cantonale di prevenzione e di sensibilizzazione «Acque sicure» ha deciso di togliere l’allerta lanciata il 5 luglio scorso.

Gli esperti della commissione – si legge in una nota – «ritengono che oggi sia possibile bagnarsi e praticare sport in piena libertà. Ovviamente sempre rispettando le raccomandazioni da seguire nelle acque libere».

Martedì era stato già revocato il divieto di balneazione nel fiume Maggia e nel lago Verbano dopo che le analisi hanno permesso di stabilire una «buona qualità microbiologica delle acque».

Swisstxt / Red