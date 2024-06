In Ticino «sì» risicato alle rendite pensionistiche, «sì» alla riforma fiscale e «no» al palazzo di giustizia

Immagine d'illustrazione sda

Sara Matasci

In Ticino è infine passato, con il 50,50% dei «sì», il referendum per le «Misure di compensazione per le rendite pensionistiche versate dall'Istituto di previdenza del Cantone Ticino». Il voto è rimasto incerto fino alla fine.

Per quanto riguarda gli altri due oggetti al voto a livello cantonale, la popolazione ha anche approvato la «Riforma fiscale» con il 56,89% dei voti e invece bocciato il «Nuovo Palazzo di giustizia» (59,47%).