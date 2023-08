Piazza Governo blindata a causa di un uomo che ha minacciato l'amministrazione cantonale

Dopo attimi di tensione, è tornato il cielo sereno sopra il Palazzo delle Orsoline sede del Governo del Cantone Ticino a Bellinzona. © Ti-Press / archivio

L'allarme, partito attorno a mezzogiorno, è rientrato nel primo pomeriggio. L'imponente dispositivo di polizia, che ha blindato Piazza Governo, si è reso necessario perché un uomo in assistenza ha minacciato, andando in escandescenza, i dipendenti dell'Amministrazione cantonale. Il Dipartimento della Sanità e della Socialità avrebbe mandato una email ai dipendenti dicendo che la situazione è stata risolta.

Non sono certo passate inosservate le diverse pattuglie di polizia e la decina di agenti armati di mitra che hanno blindato, attorno a mezzogiorno, Piazza Governo e parte dello stabile delle Orsoline a Bellinzona, bloccando de facto l'accesso stradale alla piazza e all'edificio.

Stando al quotidiano La Regione, il dispositivo sarebbe stato attivato a causa di un uomo in assistenza che ha dato in escandescenza. L'individuo sarebbe già conosciuto dagli uffici cantonali per comportamenti simili. Secondo un comunicato della polizia, arrivat a fine pomeriggio, ha minacciato i servizi dell'Amministrazione cantonale a Bellinzona.

L'operazione, aggiungono le forze dell'ordine nella nota, è terminata con il fermo della persona attorno alle 13.00 in territorio di Giubiasco.

In precedenza le forze dell'ordine avevano confermato che era stato «richiesto un intervento della Polizia e dunque è stato messo in atto il necessario dispositivo» e che gli accertamenti erano in corso.

Si è tornati alla normalità

Il Dipartimento della Sanità e della Socialità (il DSS), in mano a Raffaele De Rosa, sempre secondo il foglio bellinzonese, ha spedito un'email nel primo pomeriggio per rassicurare dipendenti e collaboratori cantonali che l'allarme è rientrato.

Anche stando alle testimonianze che blue News ha potuto raccogliere in loco la situazione a Bellinzona in Piazza della Foca è tornata alla completa normalità.