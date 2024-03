Malgrado le aspre polemiche Camponovo e Losa sono stati nominati procuratori pubblici

Dibattito intenso a Palazzo delle Orsoline. © Ti-Press / archivio.

Il Gran Consiglio ticinese ha confermato come procuratori pubblici, malgrado le numerose polemiche, i candidati raccomandati dalla Commissione parlamentare Giustizia e diritti. Lo riferisce la RSI.

La nomina dei procuratori pubblici in sostituzione delle dimissionarie Pamela Pedretti e Marisa Alfier è stata al centro della sessione di lunedì del Gran Consiglio ticinese.

Dopo un aspro dibattito, sono stati i candidati proposti Alvaro Camponovo e Luca Losa a essere nominati.

Camponovo in quota Lega è stato scelto solo al secondo turno con un terzo dei voti del plenum, con 32 preferenze su 87 schede. Losa, in quaota socialista, è stato scelto invece al primo turno con 49 voti su 87.

Perché sono nomine problematiche?

I due nomi erano stati proposti al Gran Consiglio della Commissione di giustizia, animando parecchio, nelle scorse settimane, il dibattito politico. ticinese.

A far discuter la poca esperienza dei candidati e i loro legami professionali e famigliari. Alvaro Camponovo, nello specifico, fa notare la RSI, è figlio del diretto superiore di Sabrina Aldi, vicepresidente della Commissione.

Una situazione che ha creato una frattura pure in casa Lega, e che ha portato, giova ricordarlo, giovedì all’annuncio delle dimissioni da capogruppo di Boris Bignasca. Il movimento di Via Monte Boglia, tra l’altro, da tempo propone di eleggere i magistrati per voto popolare.

Dieci ex procuratori hanno scritto una lettera

Nei giorni scorsi anche dieci ex procuratori pubblici avevano espresso, con una lettera alla presidente del Parlamento cantonale, Nadia Ghisolfi, le proprie preoccupazioni riguardo ai criteri di selezione dei candidati.

Il responsabile delle Istituzioni, Norman Gobbi, si è detto disponibile a un cambiamento di meccanismo, ma le proposte dovranno arrivare dal Parlamento.

Per questi motivi lunedì, in aula, come riferisce la RSI, sono state richieste dal Movimento per il Socialismo (MPS), con Matteo Pronzini e dall'UDC con Tuto Rossi, una discussione generale e il rinvio delle nomine alla Commissione. Le proposte sono state bocciate.

Quale giudice supplente del Tribunale d’appello è stata eletta con 51 voti Chiara Ferroni.

L'avvocato Bernasconi annuncia ricorso al Tribunale federale

L’avvocato Paolo Bernasconi, che aveva preannunciato un ricorso al Tribunale federale nel caso in cui Alvaro Camponovo e Luca Losa fossero stati eletti, fa sapere di voler andare avanti.

«Si rende necessaria l’analisi per sapere quali siano le persone o le entità legittimate a ricorrere contro una simile decisione. Per esempio i candidati esclusi, un gruppo parlamentare oppure un privato cittadino», ha detto alla RSI.