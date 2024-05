MeteoSvizzera lancia l'allerta per le piene di laghi e fiumi ticinesi

MeteoSvizzera ha emesso un avviso di grado 4 per la Tresa e per il Ceresio e di grado 2 per il Verbano. A Stabio caduti già più di 90 mm di pioggia.

Particolarmente a rischio esondazione il Lago Ceresio. Screenshot MeteoSvizzera

La pioggia abbondante era annunciata e continua a scendere copiosa sul Ticino, in particolare sul Sottoceneri.

MeteoSvizzera annuncia infatti che, a metà dell’evento per cui martedì è stata emessa un’allerta di grado 3, a Stabio in mattinata erano già scesi oltre 90 mm di pioggia e presto dovrebbe essere superata la norma di accumuli mensili di precipitazioni per tutto il mese di maggio.

Le forti precipitazioni stanno causando un aumento marcato delle acque e cresce di conseguenza anche l’attenzione su laghi e fiumi: per il Ceresio e per il Tresa è stato emessa un’allerta di grado 4 (su 5) per pericolo di piena, valevole da mercoledì sera fino al prossimo lunedì.

Siamo circa alla metà dell'evento di #precipitazioni, a Stabio abbiamo appena superato i 90mm di accumuli. Le precipitazioni proseguono oggi e saranno più frammentarie domani. A breve supereremo la norma di accumuli mensili di precipitazioni per tutto il mese di maggio. pic.twitter.com/JlbPX36MH4 — MeteoSvizzera (@MeteoSvizzera) May 15, 2024

Meno critica la situazione del Lago Maggiore, per il quale l’allerta è di grado 2 (moderato) su 5.

Al momento (stato 10.55), il livello del Ceresio a Melide è di 270,85 metri: la soglia per i primi possibili danni è di 271,10 metri per i campeggi di Agno e di 271,25 per le rive della città.

Per quanto riguarda le piogge, MeteoSvizzera ricorda che «la situazione si sbarramento in corso sul versante sudalpino persisterà fino a giovedì a mezzogiorno, causando precipitazioni abbondanti e a carattere temporalesco soprattutto sul Ticino centrale e meridionale».

