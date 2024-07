La frazione di Lostallo fortemente colpita dal disastro keystone

A dieci giorni dalla tragica alluvione del 21 giugno, le ricerche dei dispersi di Sorte sono ormai all’epilogo.

Swisstxt

Durante il weekend le squadre hanno completato la verifica dell’intero corso della Moesa a meridione di Lostallo e di quello del Ticino a valle di Castione. Non hanno trovato nulla.

Intanto si attende l’identificazione formale della donna trovata priva di vita venerdì, ma ormai ci sono pochi dubbi che non si tratti della 53enne scomparsa da Sorte con il marito 57enne.

La loro triste vicenda, come ricorda la RSI, ha suscitato enorme cordoglio non solo in Mesolcina e un moto di grande solidarietà nei confronti dei loro figli. La raccolta fondi lanciata dallo «Shark Team 2000», gruppo di nuotatori nel quale la figlia è monitrice, a loro favore ha permesso di raccogliere già quasi 180’000 franchi, grazie generosità dimostrata da circa 1’800 persone.

Lunedì lo stato maggiore regionale che ha coordinato le operazioni dalla fine della fase più acuta dell’emergenza sarà sciolto. La responsabilità passerà ai Comuni e agli enti di soccorso.

Swisstxt