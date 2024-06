Il funerale nella chiesa di San Giorgio Ti-Press

Il funerale dell’uomo si è tenuto a Lostallo. Il corpo era stato trovato domenica nel fiume Moesa.

Nel simbolo della vicinanza e della solidarietà, si è tenuto questo sabato alle 11 il funerale dell’uomo vittima del nubifragio in Mesolcina. In molti si sono recati a Lostallo per dare l’ultimo saluto all’ex municipale.

La funzione si è svolta nella chiesa di San Giorgio e le strade tra il campo di calcio e il centro del paese sono state chiuse dalle 10 alle 12.

Il corpo era stato ritrovato domenica pomeriggio dal soccorso alpino nel fiume Moesa, tra Grono e Roveredo, a 8 chilometri a sud dalla colata detritica di Sorte, frazione di Lostallo.

Per quanto riguarda gli altri due dispersi, una coppia di mezz’età, il corpo di una donna è stato trovato anch’esso nel fiume. Sono in corso gli accertamenti per capire se si tratta della 53enne.

