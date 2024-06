Si dirada almeno un po' la "nebbia finanziaria" sui conti cantonali archivio TI-Press

Finanze cantonali ticinesi un po’ meno «rosse»: l’aggiornamento del rendiconto intermedio di fine aprile stima un disavanzo a fine anno di 111,5 milioni di franchi, a fronte dei 130,8 definiti dal preventivo 2024.

Swisstxt

Lo fa sapere il Consiglio di Stato. «L’aggiornamento del disavanzo d’esercizio è determinato da un lato da maggiori spese per 62.9 milioni di franchi e dall’altro da maggiori ricavi per complessivi 82.2 milioni di franchi» si legge in una nota.

Il Governo precisa che questi dati «sono da considerare con cautela, non solo perché provvisori, ma anche in relazione alle incertezze e alla volatilità del momento».

Swisstxt