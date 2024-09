La casa comunale di Bioggio. © Ti-Press

Stando alla RSI gGli verrebbe imputata una possibile violazione del segreto d’ufficio che lui nega fermamente, ma precauzionalmente si è auto sospeso in accordo con il Municipio di Bioggio.

Nuovo capitolo nel caso dell’ex sindaco di Bioggio Eolo Alberti. Sotto la lente del Ministero pubblico è finito infatti anche il segretario comunale Paolo Pianca.

A renderlo noto è l’avvocato Costantino Delogu che lo rappresenta e che spiega in un comunicato alla RSI che la procura sta vagliando la sua posizione in relazione a una possibile violazione del segreto d’ufficio.

Un’accusa «fermamente contestata dal segretario comunale, che chiarirà l’assoluta legittimità e la correttezza della sua attività» si legge nella nota.

Lo studio legale fa pure sapere che il segretario comunale, in accordo con il Municipio di Bioggio, ha concordato una temporanea autosospensione della sua attività per garantire «la serena attività dell’amministrazione comunale» e per permettergli di fare «chiarezza assoluta sui fatti e sulla correttezza della sua attività».

Il segretario comunale «si riserva peraltro di perseguire formalmente chi ha gettato discredito verso la sua figura professionale» conclude la nota.