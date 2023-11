Il luogo dell'incidente Polizia cantonale grigionese

È deceduto mercoledì pomeriggio il pattugliatore del traffico che era stato investito e ferito gravemente da un’auto lunedì sulla strada dell’Oberalp, a Waltensburg, nei Grigioni.

Subito dopo l’incidente, avvenuto poco prima delle 13 alla fine di un cantiere stradale, il 28enne era stato trasportato all’ospedale cantonale di Coira con un elicottero della REGA.

Il pattugliatore, assieme a un collega, stava regolando il passaggio dei veicoli lungo una sola corsia per lavori in corso, quando è stato travolto frontalmente da una vettura, guidata da un 65enne, che procedeva in salita.

La Procura e la polizia grigionese stanno indagando sull’accaduto.

