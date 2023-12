Occupazione a Capo San Martino, la municipale Valenzano: «Vedere locali così vandalizzati fa male»

L'occupazione degli autogestiti a Capo San Martino Verso le 21 della sera di Natale, lo CSOA Il Molino ha occupato lo stabile dell'ex discoteca ed ex ristorante Capo San Martino a Lugano. Immagine: © Ti-Press / Pablo Gianinazzi Gli autogestiti di Lugano avevano annunciato che l'occupazione «trash antinatalizia» sarebbe durata almeno quattro giorni. Lo slogan della protesta recitava «basta guerre ai popoli oppressi». Immagine: © Ti-Press / Pablo Gianinazzi L'occupazione è durata però meno del previsto: infatti la polizia è proceduta allo sgombero di circa una trentina di persone già nella mattinata di Santo Stefano. Immagine: © Ti-Press / Pablo Gianinazzi Le forze dell'ordine sono intervenute in seguito alla denuncia del proprietario dell'edificio a Capo San Martino: i danni, come si vede nelle foto, sono ingenti. Immagine: © Ti-Press / Pablo Gianinazzi L'occupazione degli autogestiti a Capo San Martino Verso le 21 della sera di Natale, lo CSOA Il Molino ha occupato lo stabile dell'ex discoteca ed ex ristorante Capo San Martino a Lugano. Immagine: © Ti-Press / Pablo Gianinazzi Gli autogestiti di Lugano avevano annunciato che l'occupazione «trash antinatalizia» sarebbe durata almeno quattro giorni. Lo slogan della protesta recitava «basta guerre ai popoli oppressi». Immagine: © Ti-Press / Pablo Gianinazzi L'occupazione è durata però meno del previsto: infatti la polizia è proceduta allo sgombero di circa una trentina di persone già nella mattinata di Santo Stefano. Immagine: © Ti-Press / Pablo Gianinazzi Le forze dell'ordine sono intervenute in seguito alla denuncia del proprietario dell'edificio a Capo San Martino: i danni, come si vede nelle foto, sono ingenti. Immagine: © Ti-Press / Pablo Gianinazzi

La recente occupazione dell’ex discoteca ed ex ristorante a Capo San Martino da parte dei simpatizzanti del CSOA Il Molino ha risollevato il dibattito su uno spazio per gli autogestiti luganesi. La RSI ha raccolto la reazione della municipale Karin Valenzano come rappresentante della Città di Lugano: «Questi atti di illegalità non vanno affatto bene».

Ai microfoni della RSI, Karin Valenzano, rappresentante del Municipio di Lugano, riflette sulla gravità della situazione: «Questi atti di forza e illegalità non vanno affatto bene. Vedere locali così vandalizzati fa male. Non tutti i cittadini rispettano la proprietà altrui».

Gli autogestiti hanno sporcato e causato danni al locale, lasciando sotto shock i proprietari, come ricorda l'emittente radiotelevisiva. Questi ultimi hanno denunciato la violazione di proprietà e richiesto lo sgombero, avvenuto senza contrasti nella mattinata di Santo Stefano.

«Questi atti di forza fanno perdere possibile consenso e allontanano le soluzioni. Da questo punto di vista se si vuole trovare una soluzione bisogna essere in due e venirsi incontro entrambi», sottolinea la municipale. La situazione rimane dunque incerta, con il Municipio e gli autogestiti ancora alla ricerca di un terreno comune.

Alla ricerca di una soluzione equa

Ovviamente si vuole trovare una soluzione equa: «Stavamo discutendo per cercare di capire in quali termini si potesse trovare una soluzione,» spiega Valenzano. Il Municipio sta valutando diverse opzioni immobiliari, tenendo conto dell’ordine pubblico e della necessità di stabilire condizioni chiare e vincolanti.

L’ipotesi di utilizzare l’ex stabile HGC a Pregassona bassa come soluzione temporanea è complicata da progetti infrastrutturali vicini. «Ci sono lavori per la rinaturazione del fiume Cassarate e il rischio è che non sia una soluzione a lungo termine», conclude Valenzano alla RSI.