Uno scorcio di Locarno con alcune persone che si godono il calore del sole in riva al Lago Maggiore il 23 dicembre. Ti-Press

Caldo mai visto in Ticino, muri bianchi in montagna. È il riassunto di questi giorni natalizi stilato oggi da SRF Meteo, che riferisce di oltre 22 gradi a Locarno, mentre nella zona di Leukerbad, in Vallese, gli ultimi fiocchi hanno permesso di superare i due metri e mezzo di neve.

Il 23 dicembre nella città ticinese sono stati misurati 22,3 gradi, una temperatura da record per questo mese, comunica il servizio specializzato. Alla vigilia di Natale sono poi state registrate nuove massime per quel giorno praticamente in tutte le stazioni a sud delle Alpi.

Al nord, vari primati sono caduti il 25 dicembre, prosegue SRF Meteo. Il Natale non era mai stato così mite ad esempio in quel di Berna e a Payerne, nel Canton Vaud.

In alcune località al di sopra dei 2300 metri, invece, grazie alle abbondanti nevicate iniziate a metà ottobre, si sono osservate quantità record di coltre bianca. Sul Weissfluhjoch, vicino a Davos, nei Grigioni, si è arrivati a 182 centimetri e alla stazione di Trudelboden, sopra Leukerbad, addirittura a 254.

Chi si aspetta un Capodanno imbiancato a basse quote rimarrà deluso, precisa ancora SRF Meteo. A parte possibili eccezioni, il limite delle nevicate infatti non scenderà sotto i 1000 metri.

Per consultare le previsioni meteo per i prossimi giorni clicca qui.

bt, ats