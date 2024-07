La passerella di Visletto è aperta anche ai turisti

La passerella modificata per il transito delle auto. Ti-Press

Mentre proseguono i lavori preparatori per la posa del ponte militare sul fiume Maggia, a Visletto sono stati ampliati i criteri di accesso con i veicoli leggeri alla passerella pedonale modificata.

Swisstxt

Da martedì 16 luglio, secondo quanto annunciato lunedì dallo Stato Maggiore Regionale di Condotta (SMRC), anche i turisti con intenzione di pernottare potranno transitare dall’unico passaggio esistente per l’alta Vallemaggia dopo che il ponte sulla strada cantonale è stato distrutto dalla piena. L’accesso è stato esteso ai turisti con una riservazione in essere, mentre resta vietato il transito ai turisti di giornata e ai curiosi.

L’accesso a Cevio, rispettivamente alla Valle Rovana e alla Valle Lavizzara è quindi possibile in auto alla velocità di 10 km/h con le seguenti restrizioni.

Ecco le restrizioni orarie: enti di primo intervento 24 ore su 24;

fornitori: 5:00-6:00;

residenti lavoratori: 6:00-8:00 / 17:00 -19:00;

proprietari di case secondarie: 9:00-10:00 / 15:00 – 16:00;

turisti con riservazione: 11:00 – 15:00. Mostra di più

La Valle Bavona rimane chiusa e accessibile agli enti di primo intervento oppure agli addetti ai lavori autorizzati unicamente per via aerea.

Secondo quanto comunica lo SMRC, considerata la capacità limitata della passerella, sono da prevedere possibili attese di circa 30 minuti. Per ridurre i tempi di attesa e limitare i disagi ai residenti e ai lavoratori si invita a far riferimento al posteggio provvisorio di Riveo, per poi proseguire verso Cevio in car pooling o con mezzi di trasporto pubblici. A disposizione vi sono anche delle postazioni di bike sharing a Riveo e Cevio.

Swisstxt