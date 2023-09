Piogge molto intense nelle valli del Locarnese, disagi in Onsernone, Maggia e Centovalli

In Valle Onsernone è scesa una frana nella frazione di Berzona, in zona Salei. Profilo Facebook Stephane Chiesa

Notte con intense precipitazioni in tutto il Ticino quella appena trascorsa. Ad essere particolarmente colpita la regione del Locrnese e delle sue Valli, dove sono stati segnalati alcuni disagi, quasi tutti risolti in mattinata. Due escursioniste sono state salvate giovedì sera in Valle Bavona.

Le precipitazioni sono state molto intense nella notte tra giovedì e venerdì in tutto il Ticino. Lo fa sapere MeteoNews Svizzera che, nel bollettino diramato venerdì mattina, parla di oltre 100 millimetri di pioggia caduta nelle ultime 24 ore.

La regione del Locarnese e delle sue Valli è stata colpita più intensamente delle altre. Fiumi, riali e semplici rigagnoli si sono gonfiati in maniera importante, provocando diversi disagi e scoscendimenti sulle strade cantonali di montagna, come ad esempio in Valle Onsernone, dove sono cadute due piccole frane, nel frattempo praticamente rimosse dal campo stradale, ma che nelle prime ore del mattino non hanno permesso una circolazione normale del traffico.

Ingenti #precipitazioni su una linea da Intragna, Maggia, Coglio, Brione Verzasca, dove secondo i dari radar gli accumuli superano i 300mm/24h. Il fiume #Maggia ha toccato 1645 m3/s, era da luglio 2021 che non li raggiungeva.

Immagine del fiume Maggia da segnalazioni App. pic.twitter.com/6HRRt5UPsj — MeteoSvizzera (@MeteoSvizzera) September 22, 2023

Anche nelle Centovalli, come segnala il TCS, tra Camedo e Intragna sono segnalati degli smottamenti e la strada è ancora chiusa, così come sulla strada della Vallemaggia, a Someo, dove diversi automobilisti segnalano il campo stradale invaso da ruscelli in più punti.

Record di pioggia in Valle Onsernone

Le piogge intense hanno fatto si che la portata della Maggia a Solduno è passata da 15 a oltre 1'500 metri cubi al secondo nelle scorse 24 ore.

Il ‹record› delle precipitazioni è il piccolo paese di Mosogno, dove c'è una stazione automatica di rilevamento delle condizioni meteo.

Nella frazione del comune di Onsernone - come scritto da Sfr Meteo su X (ex Twitter) - sono caduti, nelle ultime 48 ore, oltre 190 millimetri d'acqua.

Seit gestern Abend hat es verbreitet geregnet. Am meisten #Regen gab es in Teilen des #Tessin|s. In Mosogno/TI im #ValleOnsernone fielen es in den letzten 48 Stunden sogar über 190 mm!

Im Tessin und den angrenzenden #Alpen gibt es heute weiterhin teils intensiven #Dauerregen. pic.twitter.com/0OWllXawDC — SRF Meteo (@srfmeteo) September 22, 2023

Due escursioniste tratte in salvo in Val Bavona

Il maltempo giovedì ha sorpreso anche due escursioniste in Val Bavona, dove il sentiero è diventato inagibile a causa di un riale ingrossato impedendo alle due donne il rientro a valle.

Le due escursioniste, che dalla capanna Piano delle Creste (Val d’Antabia) erano dirette a Roseto sul fondovalle, sono state tratte in salvo ed elitrasportate a valle grazie a un intervento congiunto – necessario a causa delle difficili condizioni di volo – di Rega e Colonna di soccorso di Locarno.