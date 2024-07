Il manufatto visto dall'alto. Repubblica e Cantone Ticino

Il ponte provvisorio che ripristina la viabilità in Alta Vallemaggia è stato realizzato in soli 26 giorni e sarà transitabile a partire da domani, venerdì, alle 11. Come rileva il Dipartimento del territorio (DT), è stata decisiva l’ottima collaborazione tra le autorità cantonali e l'Esercito.

Swisstxt

Venerdì 26 luglio alle 11:00. Una data attesa in Alta Vallemaggia perché a partire da quell’ora il ponte militare provvisorio di Visletto sarà transitabile e di conseguenza la viabilità ripristinata senza alcuna limitazione di fasce orarie e utenza.

Il passaggio sarà possibile in maniera unidirezionale alla velocità massima di 20 km/h e il transito sarà regolamentato tramite semafori. Le FART segnalano anche la ripresa del servizio completo della linea 315.

La viabilità in Alta Vallemaggia sarà dunque ristabilita su tutte le strade cantonali. Si ricorda che la Val Bavona rimane chiusa e accessibile solo agli addetti ai lavori ed enti di soccorso.

Swisstxt