Ha preso avvio a Bellinzona il pomeriggio che l’Unione sindacale svizzera e le forze progressiste dedicano alla difesa dei salari, delle pensioni e di un lavoro di qualità. UBS nel mirino a Zurigo e Basilea.

Il cielo minaccioso ha risparmiato l’avvio del corteo per il Primo Maggio, organizzato questo mercoledì pomeriggio a Bellinzona dall’Unione sindacale svizzera (con le proprie federazioni, ovvero: UNIA, VPOD, SEV, Syndicom e SSM), dal Partito socialista, i Verdi con le loro sezioni giovanili, il Partito operaio popolare, il Partito comunista, il Forum Alternativo, il SISA e il Collettivo scintilla.

Dopo il ritrovo in Piazzale Stazione, alle 14:30 è partito il corteo con bandiere e slogan in direzione di Piazza Governo, dove alle 15:30 sono previsti gli interventi dal palco. Il tema scelto per la Festa del lavoro di quest’anno è quello della «solidarietà», un ponte tra pubblico e privato, «uniti per salari, pensioni e lavoro di qualità».

A Zurigo vernice rossa sulle filiali di UBS

Diverse migliaia di persone hanno partecipato mercoledì mattina alla manifestazione autorizzata della Festa del lavoro a Zurigo all’insegna del motto «il capitalismo fa ammalare».

A margine del corteo alcune vetrine delle filiali di UBS e di Franz Carl Weber sono state imbrattate con vernice rossa.

