Il mondo agricolo è in subbuglio in tutta Europa, Svizzera e Ticino compresi.

Nelle scorse settimane dal Belgio alla Spagna, dalla Francia alla Germania, i contadini sono scesi in strada con i trattori per chiedere maggiori aiuti e tutele, la protesta è giunta anche da noi, con toni più «pacifici».

Dopo i trattori scesi in piazza oggi (sabato) a Ginevra e Basilea, in alcune zone delle alti valli ticinesi sono stati girati alcuni cartelli che segnalano l’inizio di un paese, come già visto in particolare in Romandia.

In Ticino l’azione è stata per ora osservata a Cerentino e a Bosco Gurin e, stando a quanto riferito da Tio, anche a Nante in Leventina.

