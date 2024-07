Un samaritano: «Quando ho sentito gli elicotteri in piena notte, ho capito che qualcosa non andava»

Il ponte a Cevio è stato distrutto dalla furia della Maggia. Immagine: Keystone

Da quando l'alluvione ha devastato le alte valli del Locarnese, i samaritani della Vallemaggia sono in prima linea. Uno di loro descrive a blue News i drammatici eventi vissuti nelle prime ore e nei primi giorni.

Stefan Ryser

Hai fretta? blue News riassume per te Oscar Dadò è un samaritano di Cavergno, in Vallemaggia.

Racconta a blue News le sue prime impressioni dopo l'alluvione che ha distrutto parte dell'Alta Vallemaggia.

Il volontario ha un grande desiderio: che tutti i dispersi vengano ritrovati al più presto. Mostra di più

Signor Dadò, dove si trovava al momento della tempesta?

A casa, a Cavergno, in Vallemaggia.

Quando siete stati chiamati?

Come sezione samaritana non abbiamo un nostro numero di emergenza, ma lavoriamo a stretto contatto con i pompieri. Quando alle 9 del mattino abbiamo ricevuto informazioni e ci siamo resi conto della gravità della situazione, ci siamo messi a disposizione della sezione dei pompieri di Cevio.

Come si è svolta la vostra missione?

Ci siamo precipitati alla stazione delle ambulanze di Cevio. Abbiamo rifornito i samaritani di attrezzature, perché il ponte era crollato e non avevano con sé oggetti come bende, coperte e barelle. Abbiamo organizzato il materiale dalla nostra sede di Cavergno. Abbiamo poi sostenuto i turisti e i residenti che non avevano un rifugio.

Da lì, avete sostenuto le persone rimaste senza casa a causa dell'alluvione?

Hanno raggiunto Cevio da soli, la Rega ha portato persone dalle valli. Noi, insieme ai pompieri, abbiamo portato le persone alla sede della scuola media per - eventualmente - passarci la notte. All'ora di pranzo siamo riusciti a fornire un primo pasto a chi si trovava nella struttura. La sera siamo stati informati che il ponte era di nuovo percorribile a piedi, quindi le persone che abbiamo assistito hanno potuto continuare il loro viaggio.

Dal vostro punto di vista, quali sono le maggiori sfide poste dall'alluvione ?

La situazione si sta lentamente normalizzando. Le persone che si sono trovate in situazione d'emergenza durante la notte di sabato o la mattina presto di domenica sono state gestite dalla Rega, che le ha portate in ospedale. Da allora non ci sono state nuove emergenze. Il nostro lavoro al di qua del ponte per il comune di Cevio e le valli circostanti si concentra sull'essere pronti per ulteriori missioni nel nostro bacino d'utenza.

Al momento si tratta più di un controllo della situazione che di un'emergenza. L'ospedale con il medico è in funzione. Stiamo valutando se il ponte pedonale può essere utilizzato anche dalle auto. Il servizio per le emergenze è garantito 24 ore su 24, con ambulanze e samaritani.

Si è accorto dell'alluvione?

No, perché la regione intorno a Cavergno non è stata realmente colpita. Il fiume in Val Bavona si era alzato notevolmente, aveva una quantità d'acqua incredibile. Il picco della piena è stato raggiunto probabilmente durante la notte, perché in casa avevamo la sensazione che tutto tremasse. La passerella di ferro davanti a casa nostra è stata spazzata via, così come altre infrastrutture della regione.

Quando vi siete resi conto dell'entità del disastro?

Quando all'una di notte abbiamo sentito gli elicotteri della Rega che entravano e uscivano dalle valli. Solo allora ho capito che qualcosa non andava bene, che doveva essere successo qualcosa di più grande. Può capitare che un elicottero voli in Val Bavona, ma non due in piena notte. È stato allora che è scattata la molla.

Il samaritano Oscar Dadò racconta la sua missione su LinkedIn. Immagine: LinkedIn

Una situazione senza precedenti in Ticino?

Io non avevo mai visto una situazione così grave in Ticino. In passato ci sono state colate detritiche e frane, ma mai di questa portata. Due valli devastate contemporaneamente da gravi colate detritiche non hanno precedenti.

Di quale aiuto ha bisogno la regione con maggiore urgenza?

L'acqua potabile sta arrivando in Val Lavizzara, abbiamo scaricato un camion pieno d'acqua questa mattina. C'è anche del cibo. Siamo anche riusciti a portare l'acqua nelle valli. Ora dobbiamo valutare come riaprire le strade.

La situazione sopra Prato Sornico non è nota al momento, quindi non posso dire nulla al riguardo. Le persone lì sono isolate, per quanto ne so non hanno nemmeno l'elettricità in cima alla montagna.

Rimettersi in piedi non sarà facile. Due valli sono state devastate e alcune persone hanno perso tutto.

Un grande complimento a tutte le autorità che hanno aiutato. Siamo solo una piccola sezione samaritana che si è messa a disposizione. I pompieri sono intervenuti immediatamente, sono arrivati sul posto molto velocemente e hanno aiutato. Anche il Comune e tutti i suoi dipendenti sono stati pienamente coinvolti. Pure la popolazione locale ha dato una mano. I paramedici hanno dato una mano per gestire l'acqua. Anche la polizia ha fatto un ottimo lavoro. Un grande ringraziamento a tutti coloro che hanno aiutato.

Il suo più grande desiderio?

Il mio più grande desiderio? Che tutte le persone scomparse vengano ritrovate!