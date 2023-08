Immagine illustrativa/foto d'archivio. © CER / Ti-Press / Tatiana Scola

L'acqua che sgorga dai rubinetti può di nuovo essere utilizzata senza restrizioni in quasi tutte le frazioni di Quinto toccate dall'avviso di non potabilità emesso martedì, dopo il maltempo.

Le restrizioni restano in vigore unicamente a Piotta.

Il Servizio di approvvigionamento idrico del comune leventinese ha dato luce verde giovedì ai consumatori di Cresta, Ronco, Altanca, Riva di Altanca e Scruengo.

Gli abitanti sono invitati a lasciar scorrere l'acqua da tutti i rubinetti per cinque minuti. Un eventuale leggero gusto o odore di cloro non deve preoccupare: è dovuto ai lavori di pulizia e non è pericoloso per la salute.

Per maggiori informazioni su quali comuni e frazioni ticinesi sono toccati dalla non potabilità dell'acqua potete consultare il sito di Alertswiss.

Swisstxt / red