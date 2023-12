Una nuova variante del Covid, molta contagiosa, si diffonde anche in Ticino

Mascherina nei luoghi a rischio è raccomandata Keystone

Le raccomandazioni delle autorità per tenere sotto controllo, durante le festività, la variante molto contagiosa del virus che si sta diffondendo anche in Ticino.

Non obblighi, ma raccomandazioni. Il diffondersi anche in Ticino di una nuova variante, molto contagiosa, del SARS-CoV-2 ha spinto le autorità cantonali a comunicare martedì una serie di consigli per le festività.

La popolazione, in particolare, è invitata a prestare attenzione specie nei contatti con le persone vulnerabili. Il Covid, si legge nel comunicato, continua a essere il virus respiratorio più frequente in tutta la Svizzera. I casi di influenza, invece, sono ancora relativamente pochi, ma in chiara crescita.

«Nonostante non vi siano indizi che le varianti di Covid attualmente in circolazione rappresentino, in generale, un rischio maggiore di decorsi gravi, esse restano un rischio per le persone più vulnerabili», ricorda l’Ufficio del medico cantonale.

Lo stesso, in data odierna, ha invitato «le strutture e i servizi sanitari a implementare le misure a protezione dei pazienti e degli operatori sanitari, in particolare l’uso delle mascherine».

Rischio di aumento di pressione sulle strutture sanitarie

L’autorità cantonale prevede un rischio di aumento di pressione sulle strutture sanitarie in caso di sovrapposizione dell’ondata Covid con l’arrivo dell’ondata influenzale. Il rispetto delle misure di protezione resta dunque particolarmente importante.

Tutte le persone a rischio che non si sono ancora vaccinate, si legge ancora nella comunicazione, possono rivolgersi, oltre che al medico, anche in farmacia fino al 31 dicembre 2023.

«Anche la vaccinazione contro l’influenza va presa in considerazione poiché i casi sono in crescita e aumenteranno inevitabilmente nelle prossime settimane», sottolinea infine l’Ufficio del medico cantonale.

SwissTXT / red