La mobilitazione di mercoledì contro i tagli chiama direttamente in causa il Governo.

Sentito dalla RSI prima che il corteo arrivasse a Palazzo, il presidente del Consiglio di Stato Raffaele De Rosa ha parlato di «reazioni che vanno prese sul serio, che vanno rispettate e che comprendiamo anche».

La situazione, ha continuato De Rosa, «rimane comunque difficile, nonostante il preventivo e le misure che sono prospettate. Resta tuttora un deficit di circa 100 milioni».

«Guardando al piano finanziario per i prossimi anni - ha aggiunto il consigliere di Stato - sappiamo che occorreranno ulteriori misure, per cui è importante trovare quell’unità di intenti e insieme anche ai vari partner, individuare quelle misure che possano essere il meno incisive possibile per le fasce di popolazione. Pensando soprattutto ai più vulnerabili e fragili che vanno protetti».

