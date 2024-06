Si pensa che i due malcapitati siano rimasti intrappolati nella loro abitazione, che si intravvede sullo sfondo. KEYSTONE

Le ricerche dei due dispersi, a seguito dell'alluvione in Mesolcina, sono state sospese lunedì attorno alle 21h00 e sono riprese martedì mattina verso le 8h00. Si cercano soluzioni al fine di trovare dei siti dove depositare i detriti sgomberati. Traffico limitato tra Lostallo e Mesocco. I segni dell’alluvione arrivano fino al Lago Maggiore.

«Non abbiamo ancora notizie della coppia», ha confermato alla RSI il sindaco di Lostallo Nicola Giudicetti lunedì sera. Marito e moglie, specifica, vivevano in quella casa da pochi mesi, dopo che l’avevano comprata circa un anno fa e in seguito ristrutturata. «Sono addolorato per la situazione che si è creata per il figlio e la figlia».

Dalle prime ore del mattino di lunedì, le operazioni di soccorso si sono concentrate nei pressi dell’abitazione dei due dispersi, moglie e marito di mezz’età. L’ipotesi era che fossero sotto i detriti che hanno travolto la casa.

Ma l'accesso all'abitazione non è per nulla facile. I soccorritori hanno dovuto usare un escavatore per aprire un varco in una parete dell'edificio per iniziare a liberarlo dai detriti che lo hanno riempito.

Grazie al buco nella parete si è iniziato a scavare al piano terra dell'abitazione. Prima però si è dovuto mettere in sicurezza la costruzione, per evitare che crolli sui soccorritori.

Riprese le ricerche all'esterno della casa

Sono riprese intorno alle 8 di questa mattina le ricerche della coppia. I soccorritori hanno ispezionato lunedì la quasi totalità dell’edificio e stamane, martedì, si concentreranno sull’area tra la casa e il fiume.

Alle operazioni prendono parte circa venti persone dei tre corpi di pompieri del Moesano (Calanca, Bassa Mesolcina, Alta Mesolcina) coadiuvati dal Soccorso alpino svizzero.

Oltre ai tre automezzi dei pompieri sono impegnati scavatori privati. I soccorritori prevendono di fare un rapporto allo Stato maggiore nel primo pomeriggio.

La zona colpita prima e dopo la colata di detriti RSI/M. Pacella/Google Earth

Dove mettere i detriti?

Sui detriti che hanno raggiunto la valle, il sindaco spiega che prosegue la pulizia dei bacini di deposito e si sta definendo dove verranno messi i materiali portati via dalle zone colpite.

«Sono quantitativi enormi, non possiamo semplicemente spostarli di dieci metri. Bisognerà trovare una sistemazione definitiva, come fu fatto a Bondo. Si tratta di una delle priorità, oltre all’emergenza attuale per poter continuare questi lavori nelle prossime settimane e mesi».

Traffico limitato tra Lostallo e Mesocco

Il traffico tra Lostallo e Mesocco è limitato per tutti i mezzi di trasporto, ma con alcune eccezioni, per esempio per coloro che abitano e lavorano a Lostallo, Soazza e Mesocco.

A Roveredo, invece, la strada Roggiasca è stata chiusa fino a nuovo avviso a partire dal ponte di Albionasca. Mentre la valle Calanca è raggiungibile unicamente da Bellinzona tramite A13 e H13.

A causa dei danni riportati, l’autostrada A13 rimarrà invece chiusa per diverse settimane.

Fino a nuovo avviso, i sentieri e le vie ciclabili di montagna e di fondo valle della Mesolcina sono chiusi. Tra essi quelli della Val Leggia, Val Grono, Val Cama.

I segni dell’alluvione arrivano nel Verbano

La potenza e la portata dell’ alluvione degli scorsi giorni in Mesolcina, lunedì erano ben visibili anche nel golfo del Lago di Locarno.

I detriti portati dal fiume Ticino sono arrivati fino a qui. I collegamenti sul Verbano sono stati garantiti ai passeggeri, ma qualche difficoltà per la navigazione c’è stata.

Sabato mattina, poco prima delle 7, il Consorzio Pulizia delle rive e dello specchio d’acqua del Lago Verbano, ha fatto subito partire i lavori di recupero dei detriti e di pulizia del lago.

Meteo permettendo il grosso dei lavori di recupero dovrebbe concludersi nel giro di una settimana circa. Intanto gli utenti del lago Maggiore devono prestare particolare attenzione.

Un'immagine dei detriti nel Verbano RSI

