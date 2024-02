Il Centro federale d'asilo di Chiasso tipress

È stato condannato a quattro anni e nove mesi di reclusione – circa un anno in meno di quanto richiesto dalla procura – il 25enne algerino processato per aver accoltellato al volto un migrante tunisino un anno fa, davanti al Centro per richiedenti l’asilo di Chiasso.

L’uomo è stato riconosciuto colpevole di tentato omicidio per dolo eventuale.

Secondo la Corte che ha pronunciato la sua sentenza mercoledì, non è dimostrata la reale intenzione di uccidere e la vittima non è mai stata davvero in pericolo di morte.

Ma sarebbe bastato che il colpo fosse stato sferrato un po’ più in basso e quest’ultima sarebbe stata «spacciata».

