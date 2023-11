Fino a cinque cuccioli di lupo saranno abbattuti in Ticino fra il 1° dicembre e il 31 gennaio Keystone

Fino a cinque cuccioli di lupo saranno abbattuti in Ticino fra il 1° dicembre e il 31 gennaio, nel periodo di due mesi per la regolazione proattiva concessa dall’ordinanza federale sulla caccia.

È quanto ha reso noto il Consiglio di Stato mercoledì.

Il Governo, giova ricordarlo, aveva presentato a Berna la richiesta di regolazione per i branchi della Val Colla e di Carvina e di eliminazione per quello della Valle Onsernone.

Quest’ultima è stata solo parzialmente accolta martedì, perché negli ultimi 12 mesi non risultano predazioni di animali da reddito in situazioni protette.

Il parere dell’UFAM è vincolante per il Ticino, che intende quindi procedere alla soppressione di fino a tre lupi del branco della Val Colla e uno a testa per gli altri due. Si tratta in tutti i casi di esemplari giovani, nati nel 2023.

Si potrà uccidere solo in determinate circostanze

Il compito dell’Ufficio caccia e pesca non si preannuncia facile, sottolinea il comunicato, che lascia intendere come potrebbe non essere portato del tutto a termine.

Le aree in cui si muove il predatore, infatti, «sono molto estese e le operazioni si svolgeranno in pieno periodo invernale».

Inoltre, Berna impone condizioni severe per procedere all’abbattimento, affinché le uccisioni abbiano un effetto diseducativo e disincentivante nei confronti degli altri membri del branco. Si potrà sparare solo in presenza di più lupi e, in aggiunta, in prossimità di bestiame o abitazioni.

