Un momento della conferenza stampa di UDC Ticino e Lega dei Ticinesi a Lugano in vista delle elezioni federali 2023, con da sinistra: Daniele Caverzasio capogruppo Lega dei ticinesi, Lorenzo Quadri Consigliere nazionale, Piero Marchesi Consigliere nazionale e Presidente cantonale UDC e Marco Chiesa Consigliere agli Stati e Presidente nazionale UDC. © Ti-Press / Davide Agosta

Come rende noto la RSI, la Lega dei Ticinesi e l'UDC Ticino congiungeranno le loro liste, che hanno in parte presentato oggi, martedì, insieme al loro programma in vista delle elezioni federali del prossimo ottobre.

Hai fretta? blue News riassume per te La Lega dei Ticinesi e l'UDC Ticino si sono riuniti in conferenza stampa oggi, martedì, per presentare una parte della loro lista congiunta e del programma per le elezioni federali di ottobre.

Su diversi temi i due partiti si mostrano come un fronte unito, a dispetto degli screzi avvenuti alle elezioni cantonali.

La Lega presenterà la lista dei suoi candidati il 1° agosto.

L'UDC ha comunicato gli ultimi suoi due candidati in lista: sono Massimo Cerutti e Max Spiess. Quest'ultimo è indagato in Italia per riciclaggio. Mostra di più

Oltre a riconfermare l'uscente Marco Chiesa nel Consiglio degli Stati, l'obiettivo dei due partiti è quello di far riguadagnare alla destra il terzo seggio, perso quattro anni fa, al Consiglio nazionale. La conferenza stampa è stata però in particolare un momento per capire le condizioni dell'alleanza dopo le discussioni alle elezioni cantonali.

Come riporta la RSI, la Lega dei Ticinesi e l'UDC Ticino si mostrano come un blocco unito quando si tratta di immigrazione, frontalierato, accoglienza dei profughi, rapporti con l'Europa e controlli alle frontiere, con delle posizioni chiare e che l'elettorato conosce da anni.

«In ogni relazione ci sono degli alti e bassi»

L'emittente di Comano ha chiesto se aver convocato la stampa oggi, martedì, è stato quindi un modo per farsi vedere uniti e che i battibecchi sono acqua passata: «Credo entrambe le cose», ha risposto Chiesa, presidente dell'UDC e candidato unico d'area per gli Stati.

«In ogni relazione ci sono degli alti e bassi, ma per le Federali non abbiamo mai avuto problemi», gli fa eco il consigliere nazionale della leghista Lorenzo Quadri.

La Lega presenterà i suoi candidati il primo agosto, mentre l'UDC li ha presentati oggi.

Ecco la lista dell'UDC

Come ricorda la RSI, già lo scorso 11 luglio l'UDC ha presentato una prima parte dei candidati, ma all'appello mancavano ancora due nomi: il primo è quello di Massimo Cerutti, municipale ex PLR (ora indipendente) di Mendrisio, mentre il secondo, anticipato dal Corriere del Ticino, è quello di Max Spiess, già nell'esecutivo di Porza per il PPD.

La radiotelevisione segnala che quest'ultimo è indagato per riciclaggio in Italia: si tratta di circa 800.000 euro in una vicenda – chiamata Arpalo 2 – legata al fallimento del Latina Calcio.

Contattato dalla RSI, Spiess si dichiara innocente e comunica di aver presentato una richiesta di archiviazione. L'UDC, come conferma il presidente cantonale Piero Marchesi, sempre all'emittente di Comano, era a conoscenza dellinchiesta.

La lista finale dell'UDC, per il Consiglio nazionale, oltre a Cerutti e Spiess candiderà dunque anche Marchesi, Tiziano Galeazzi, Brenno Martignoni, Paolo Pamini, Roberto Pellegrini (per l’UDF) e Roberta Soldati. Per gli Stati il candidato sarà l'uscente Chiesa.