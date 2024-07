Il bilancio provvisorio dell'alluvione di sabato notte nell'Alta Vallemaggia è di tre e un disperso. Sono stati attivati tre punti di contatto per le emergenze. Si lavora senza sosta per ristabilire le comunicazioni, ancora assento nella maggior parte delle zone colpite dal nubifragio. Ristabilita in parte l'approvvigionamento dell'energia elettrica. La presidente della Confederazione Viola Amherd visita lunedì le regioni colpite dal maltempo in Ticino nel pomeriggio con Christian Vitta.

Maltempo in Ticino Rocce accanto a case distrutte a Fontana, in Val Bavona, nella Valle Maggia, vicino a Cevio, domenica 30 giugno 2024. Immagine: KEYSTONE La frana che ha colpito la frazione di Fontana, causando almeno 3 morti Immagine: KEYSTONE Una delle case colpite dalla colata di fango e detriti sempre nella frazione di Fontana, in Val Bavona. Immagine: KEYSTONE Il ponte distrutto a Cevio che collega la basse e l'alta Vallemaggia Immagine: KEYSTONE Una veduta dall'alto del ponte Visletto distrutto Immagine: KEYSTONE Il fiume fuoriuscito a Prato Sornico e che ha distrutto la pista di ghiaccio. Immagine: KEYSTONE La passerella distrutta dal maltempo ad Aurigeno. Immagine: KEYSTONE L'albero sradicato in zona Ponte Oscuro in Valle Onsernone Un'altra immagine, della notte, del ponte di Visletto appena distrutto dalla furia dell'acqua a Cevio La pista di ghiaccio di Prato Sornico distrutta dall'acqua del fiume, uscito dagli argini. Il quadro della situazione indicato dal portale Alertswiss Immagine: Alertswiss Maltempo in Ticino Rocce accanto a case distrutte a Fontana, in Val Bavona, nella Valle Maggia, vicino a Cevio, domenica 30 giugno 2024. Immagine: KEYSTONE La frana che ha colpito la frazione di Fontana, causando almeno 3 morti Immagine: KEYSTONE Una delle case colpite dalla colata di fango e detriti sempre nella frazione di Fontana, in Val Bavona. Immagine: KEYSTONE Il ponte distrutto a Cevio che collega la basse e l'alta Vallemaggia Immagine: KEYSTONE Una veduta dall'alto del ponte Visletto distrutto Immagine: KEYSTONE Il fiume fuoriuscito a Prato Sornico e che ha distrutto la pista di ghiaccio. Immagine: KEYSTONE La passerella distrutta dal maltempo ad Aurigeno. Immagine: KEYSTONE L'albero sradicato in zona Ponte Oscuro in Valle Onsernone Un'altra immagine, della notte, del ponte di Visletto appena distrutto dalla furia dell'acqua a Cevio La pista di ghiaccio di Prato Sornico distrutta dall'acqua del fiume, uscito dagli argini. Il quadro della situazione indicato dal portale Alertswiss Immagine: Alertswiss

Swisstxt

Hai fretta? blue News riassume per te In Alta Vallemaggia, sempre isolata, si son creati tre punti di contatto per la popolazione, utilizzabili in caso di emergenza.

Nella tarda serata di domenica è stato possibile ristabilire l'approvvigionamento di corrente elettrica in parte delle zone devastate dall'alluvione.

Sempre domenica sera si è concluso lo sfollamento tramite il ponte aereo con gli elicotteri delle circa 300 persone che partecipavano nel fine settimana a un torneo di calcio amatoriale a Peccia.

I morti accertati sono tre in Valle Bavona. È annunciato un disperso a Peccia.

Si teme però, vista la vasta devastazione, che il bilancio sia provvisorio e che potrebbe essere più pesante.

Diverse località sono sprovviste di approvvigionamento d'acqua potabile. Verrà, come indica la polizia, fornita loro tramite dei trasporti in elicottero.

Il vescovo Alain de Raemy, amministratore apostolico della Diocesi di Lugano, ha inviato lunedì il suo messaggio di solidarietà.

La presidente della Confederazione Viola Amherd visita lunedì le regioni colpite dal maltempo in Vallese in Ticino nel pomeriggio con Christian Vitta.

I detriti sono arrivati nel Verbano, sospesa la navigazione dei battelli. Mostra di più

L'Alta Vallemaggia colpita duramente dal maltempo nella notte tra sabato e domenica è tuttora isolata dal resto del mondo a causa del ponte crollato a Cevio.

In alcune zone è tornata la corrente elettrica, come comunicato domenica sera dalla Società elettrica sopracenerina (SES), salvo nelle località a nord di Broglio e più precisamente Prato Sornico, Peccia e Fusio.

La SES prevede di risolvere la situazione entro lunedì sera.

Tre punti di contatto per le emergenze

Intanto nella zona disastrata sono stati creati tre punti di contatto con la Polizia per le emergenze a Fusio, Piano di Peccia e San Carlo, così da permettere una comunicazione con l’esterno, finora impossibile a causa della mancanza della rete telefonica, sia mobile che fissa.

È quanto riferisce una comunicazione ICARO alla popolazione trasmessa nella notte di lunedì. Le comunicazioni sono tutt’ora interrotte, come in parte l’elettricità. I lavori di ripristino sono in corso.

La polizia cantonale invita la popolazione a restare in casa e ad ascoltare i comunicati radio.

Nessun contatto, molta apprensione

L'impossibilità di raggiungere i propri cari ha creato, ricordiamo, molta apprensione nei parenti delle persone isolate, che ieri si sono riuniti ad Avegno, dove è stata aperta la centrale operativa nella sede delle scuole pubbliche e dove i campi da calcio sono a disposizione come piazza d'atterraggio per i 4 elicotteri della REGA, i quattro di un'azienda privata e i due Super Puma dell'esercito.

Nella serata di domenica è stato reso noto che è stata portata a termine con successo l'operazione di sfollamento degli oltre 200 partecipanti al torneo di calcio amatoriale a Peccia grazie al ponte aereo, tutt'ora l'unica via di trasporto praticabile.

Rimane ancora il problema per la fornitura di acqua, come ricordato dal sindaco di Lavizzara, Gabriele Dazio, che ha parlato di un «disastro da non credere», in particolare nelle zone di Prato Sornico e Piano di Peccia

La polizia: «Poteremo acqua potabile con l'elicottero»

La polizia, in un comunicato nella tarda mattinata di lunedì ha fatto sapere quali sono le principali attività su cui si concentrerà.

«Le priorità odierne sono quelle legate alle ricerche nonché al ripristino della viabilità, a partire dalla problematica legata al ponte Visletto e nei tratti dell'Alta Valle meno danneggiati dalle intemperie, dell'approvvigionamento idrico di acqua potabile, dell'elettricità e delle comunicazioni nelle zone meno colpite.»

Per portare l'acqua potabile «sono previsti voli in elicottero nelle località che ne sono sprovviste» e cioè a Menzonio, Brontallo, Prato Sornico, Peccia, Piano di Peccia e Veglia, località dove non vi è elettricità.

A Mogno e Fusio l'approvvigionamento in acqua è garantito ma non è potabile, e manca ancora la corrente elettrica.

A Cevio, Bignasco e Cavergno è presente l'elettricità e c'è pure l'acqua, ma non risulta potabile.

Nella nota la polizia rinnova, per facilitare le operazioni di soccorso, l'invito alla popolazione a ridurre al minimo gli spostamenti e a non recarsi nei luoghi colpiti dal maltempo.

Il bilancio provvisorio: tre morti e un disperso

Nessuna novità invece per quanto concerne il bilancio con tre morti e un disperso. Si teme però che queste cifre possano aumentare, vista la devastazione su una vasta zona nelle tre valli toccate e viste le difficoltà di raggiungerle e quelle nelle comunicazioni, ancora molto sporadiche.

Le tre vittime accertate si sono registrate in zona Fontana e il disperso in Val Lavizzara.

Monsignor Alain de Raemy: «Un grande dispiacere»

Lunedì mattina il vescovo Alain de Raemy, amministratore apostolico della Diocesi di Lugano, ha inviato il suo messaggio: «Ho appreso con grande dispiacere della difficile situazione in alta Valle Maggia».

«Voglio esprimere a tutta la popolazione e alle persone particolarmente colpite dai disagi la mia vicinanza. Ringrazio tutte le autorità, le forze di pronto intervento e le persone che in queste ore stanno lavorando senza tregua, garantendo tutto il supporto necessario, sia tecnico che umano, con la loro presenza e solidarietà.».

«Appena mi sarà possibile, farò visita nelle zone colpite! Sono vicino a tutti nella preghiera, con un ricordo particolare per le vittime e i loro familiari».

La presidente della Confederazione Viola Amherd visita lunedì le regioni colpite dal maltempo in Vallese nel corso della mattinata insieme al consigliere di Stato Frédéric Favre e in Ticino, nel pomeriggio, con Christian Vitta).

La responsabile del Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) incontrerà inoltre i sindaci e le forze di intervento, che da domenica hanno ricevuto anche l’appoggio dell’esercito.

Elicotteri, ricordiamo, che sono stati impiegati per la ricognizione aerea e l’evacuazione di 300 persone rimaste isolate. Formazioni specializzate saranno impiegate nei due cantoni anche nei prossimi giorni.

Detriti nel Verbano, i battelli si fermano

La navigazione dei battelli della SNL sul bacino svizzero del Verbano è stata sospesa per motivi di sicurezza. Lo ha annunciato lunedì la stessa Società Navigazione del Lago di Lugano SA.

«A seguito del maltempo che ha colpito le Valli superiori del Ticino, il notevole riversamento di detriti nel lago Maggiore, in particolare nel golfo di Locarno, ostacola la navigazione dei nostri battelli», si legge nel comunicato.

Ad alzare il livello di guardia, già difficile per l'alluvione nel Moesano, è stata la piena della Maggia in cui sono confluiti i detriti provenienti dall'area più colpita dalle precipitazioni in alta Vallemaggia.

Le condoglianeze dell'Italia

L'Italia ha espresso domenica sera le sue condoglianze dall'ambasciata a Berna.

Desidero esprimere le più vive condoglianze dell’Italia alle famiglie delle vittime del maltempo che ha colpito il Canton Ticino e il Canton Vallese.



Gian Lorenzo Cornado

Ambasciatore d’Italia in Svizzera pic.twitter.com/BmxHpaVYrb — Italy in Switzerland (@ItalyinCH) June 30, 2024

La frana a Fontana, in Val Bavona, vista dall'elicottero 30.06.2024

Swisstxt