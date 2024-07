Il ponte distrutto a Cevio che collega la bassa e l'alta Vallemaggia. Tipress

La linea 315 FART sarà perturbata fino a nuovo avviso a causa del maltempo in Vallemaggia a partire dal 2 luglio.

Lo segnala l’azienda, precisando che tra le due fermate di Visletto è previsto un trasferimento a piedi di 5 minuti sulla corsia ciclopedonale.

La fermata Cevio, Boscioli in direzione Locarno è inoltre spostata in via strada vecchia. Sono da preveder possibili ritardi e mancate coincidenze.

Si segnala anche che da Locarno a Visletto Chiesa, nelle due direzioni, il servizio è garantito come da orario. Lo stesso vale per la tratta da Visletto lato nord (incrocio via Valmaggina – via strada Vecchia) a Cavergno.

