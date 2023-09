I vagoni danneggiati del treno merci deragliato vengono rimossi dalla galleria lunga 57 chilometri attraverso il portale sud che dista 15 chilometri dal luogo dell'incidente Keystone

Le operazioni di recupero del treno merci deragliato il 10 agosto nel tunnel di base del San Gottardo dureranno sino a fine settembre. Lo hanno comunicato oggi le FFS a Faido ai media, i quali hanno potuto recarsi sul luogo dell'incidente per la prima volta.

Nel sinistro sono deragliati complessivamente 16 vagoni e otto si trovano ancora nel tunnel, hanno indicato le FFS. Diverse carrozze sono così danneggiate da dover essere smontate sul luogo dell'incidente prima di essere portate via.

I vagoni danneggiati vengono rimossi dalla galleria lunga 57 chilometri attraverso il portale sud che dista 15 chilometri dal luogo dell'incidente, hanno precisato le FFS, aggiungendo che per le operazioni di sgombero è stato costruito un binario provvisorio.

I lavori di ripristino della galleria inizieranno non appena sarà completata l'evacuazione e dureranno diversi mesi. Le FFS, che non hanno ancora fornito informazioni sull'entità dei danni, cercano attualmente soluzioni con l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) per far transitare il prima possibile i treni passeggeri nella canna non danneggiata durante i week-end, quando la domanda è maggiore.

ev, ats