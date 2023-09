Immagine d'illustrazione Google Maps

Si attende il via libera del geologo per riprendere martedì le operazioni in Val Formazza, dove domenica pomeriggio una frana ha travolto e ucciso due escursionisti.

Lunedì pomeriggio i soccorritori sono riusciti a recuperare la salma della donna rimasta sotto i sassi caduti nella zona del Piano dei Camosci, tra il rifugio Città di Busto e la diga dei Sabbioni, a oltre 2400 metri di quota.

Poco distante, una quindicina di metri sotto il sentiero, durante il sorvolo con un drone, sono state individuate tracce della seconda vittima, un uomo.

In mattinata si dovrebbe sapere se il versante è sufficiente stabile per scavare alla ricerca del corpo.

