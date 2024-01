Per la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen "l'Europa può e deve prendere il comando nel dare forma alla risposta globale" alle sfide. Keystone

«Ancora una volta la realtà che fa riflettere è che ci troviamo a competere più intensamente tra paesi rispetto al passato», ma «questo non è il momento per il conflitto o la polarizzazione, è il momento di costruire la fiducia, di guidare la collaborazione globale».

Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel suo discorso al Forum economico mondiale (WEF) di Davos, aggiungendo che «l'Europa può e deve prendere il comando nel dare forma alla risposta globale» alle sfide. «Ricostruire la fiducia» è lo slogan dell'edizione 2024 del WEF.

«Il Global Risk Report del World Economic Forum – ha detto – colloca l'intelligenza artificiale come uno dei principali rischi potenziali per il prossimo decennio. Ma non dimentichiamo che l'IA rappresenta anche un'opportunità molto significativa, se utilizzata in modo responsabile. Sono un'ottimista tecnologica», convinta che l'intelligenza artificiale «può aumentare la produttività a una velocità senza precedenti. Chi si muove per primo verrà premiato e la corsa globale è già iniziata», e «l'Europa deve alzare la posta e indicare la strada verso un uso responsabile dell'intelligenza artificiale».

Riferendosi al conflitto in Ucraina, ha quindi affermato che «la Russia sta fallendo nei suoi obiettivi strategici. È un prima di tutto un fallimento militare», ma anche economico e diplomatico, e «tutto questo ci dice che l'Ucraina può vincere questa guerra. Ma noi dobbiamo continuare a sostenere la sua resistenza. L'Ucraina ha bisogno di un sostegno finanziario prevedibile nel 2024 e oltre».

SDA