L'Unione sindacale svizzera vuole fare confluire le maggiori entrate fiscali nel finanziamento dell'AVS. Keystone

La 13esima AVS sarà una manna per i cantoni sul fronte fiscale: i pensionati che, grazie al voto popolare dello scorso 3 marzo, dal 2026 riceveranno più soldi dovranno farlo presente nella dichiarazione dei redditi, cosa che farà lievitare le imposte.

Si parla di importi importanti, sottolinea oggi la Schweiz am Wochenende. Stando ai calcoli del settimanale il gettito fiscale aggiuntivo per la Confederazione e i cantoni ammonterà a circa 700 milioni di franchi. A beneficiarne saranno soprattutto i cantoni, che incasseranno circa 600 milioni di franchi, mentre all'autorità federale andranno 100 milioni.

«È un fatto che la tredicesima mensilità AVS farà confluire nelle casse dei cantoni ulteriori soldi in tasse», afferma Daniel Lampart, capo economista dell'Unione sindacale svizzera (USS), citato dal giornale. «Non era certo questo l'intento dei votanti». L'esperto sta quindi elaborando delle proposte affinché il denaro in questione sia recuperato, per poi farlo confluire nel finanziamento a lungo termine dell'AVS.

ats