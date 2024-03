Abolire il segreto bancario anche a livello nazionale per finanziare la 13esima AVS?

Secondo il consigliere nazionale del PS Andrea Zryd, l'abolizione del segreto bancario potrebbe risolvere molti problemi finanziari. archivio SDA

Il consigliere nazionale del PS Andrea Zryd vuole abolire il segreto bancario in Svizzera. Ciò farebbe affluire molti miliardi nelle casse dello Stato, rendendo più facile il finanziamento della 13esima pensione AVS.

Hai fretta? blue News riassume per te A causa del segreto bancario in Svizzera, la Confederazione e i Cantoni perdono miliardi ogni anno.

Per finanziare, tra le altre cose, la 13esima AVS, il consigliere nazionale del PS bernese Andrea Zryd vuole abolire il segreto bancario in Svizzera.

Secondo le stime, la Confederazione e i Cantoni ricaverebbero dai 5 agli 8 miliardi di franchi dallo scambio di informazioni all'interno della Confederazione. Mostra di più

Il consigliere nazionale del PS Andrea Zryd ha avanzato una proposta esplosiva: togliere il segreto bancario in Svizzera per finanziare la 13esima AVS.

Questa misura farebbe affluire molto denaro nelle casse dello Stato e potrebbe essere utilizzata, appunto, anche per riuscire a pagare la mensilità pensionistica in più. «Dobbiamo eliminare questa scappatoia fiscale», ha dichiarato alla «Sonntagszeitung» (contenuto a pagamento).

«Abbiamo bisogno di maggiore trasparenza ed equità»

Per il nuovo consigliere nazionale bernese è «inquietante» che la Svizzera abbia uno scambio automatico di informazioni all'estero, ma non in patria.

«Abbiamo bisogno di maggiore trasparenza ed equità», sostiene il deputato 48enne. Dopo tutto, chiunque viva nella Confederazione dovrebbe pagare le tasse su tutti i suoi beni e non dovrebbe poter nascondere grandi somme di denaro alle autorità fiscali.

Ricordiamo che da qualche tempo le autorità fiscali estere possono scambiarsi informazioni: ricevono così notifiche sui patrimoni e sui redditi di persone e società che pagano le tasse in Svizzera.

Meno lavoro per la dichiarazione dei redditi

Secondo le stime, la Confederazione e i Cantoni potrebbero raccogliere da 5 a 8 miliardi di franchi attraverso lo scambio automatico di informazioni in Svizzera, senza aumentare le tasse. Zryd crede che la società nel suo complesso ne potrebbe trarre beneficio: «Il denaro potrebbe essere utilizzato ovunque ci siano ristrettezze finanziarie».

Secondo il consigliere nazionale del PS, l'abolizione del segreto bancario avrebbe un altro vantaggio: renderebbe più facile per i cittadini compilare la dichiarazione dei redditi.

Invece di dover compilare da soli i vari documenti, tra cui quelli in merito ai propri conti bancari, le banche potrebbero infatti trasmettere i dati alle autorità fiscali.