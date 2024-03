Oliver Strijbis analizza i voti per blue News. Foto: Flurin Bertschinger

L'iniziativa a favore di una tredicesima AVS è accettata in maniera chiara. In un'intervista, il politologo Oliver Strijbis spiega i fattori che hanno portato a questo risultato e cosa succederà ora.

Hai fretta? blue News riassume per te Il progetto di legge sulla tredicesima AVS è stato approvato da oltre il 58%. Pur prevedendo una vittoria del «sì», Oliver Strijbis non si aspettava un voto così netto a favore.

Diversi fattori hanno contribuito al successo della coalizione sindacale e dei partiti di sinistra.

Ritiene che la sinistra abbia ora maggiori possibilità di ottenere un «sì» sulle proposte di politica sociale. Mostra di più

Signor Strijbis, in un'intervista rilasciata a blue News il 20 febbraio, lei ha previsto un «sì» alla 13a pensione AVS. Si aspettava che fosse così chiaro?

No, credo che nessuno si aspettasse un risultato così netto. Infatti, nel nostro sondaggio blue News abbiamo visto che una grande percentuale di elettori della classe media avrebbe votato «sì». Lo hanno fatto in una misura che raramente si vede con proposte che hanno una costellazione così chiara tra sinistra e destra.

Cosa ha contribuito all'accettazione della 13esima AVS?

A questo proposito occorre tenere conto di diversi aspetti. Da un lato, le questioni e gli sviluppi degli ultimi anni spiegano il «sì» alle urne. Il fatto che lo Stato possa spendere molto denaro, se necessario, ha fatto il gioco dei promotori. Ad esempio, sono stati messi a disposizione miliardi per l'esercito, la pandemia di Covid e il salvataggio del CS in un arco di tempo molto breve. D'altro canto, Economiesuisse e il PLR hanno perso parte del loro potere di interpretazione. C'è una certa alienazione tra l'elettorato e l'élite dei datori di lavoro.

E terzo?

L'UDC non è riuscita assolutamente a coinvolgere i suoi elettori in questa proposta di legge.

In che misura la vittoria può essere attribuita al campo del «sì»?

Il fronte del «sì» ha già dimostrato nelle precedenti votazioni di saper condurre campagne forti. Questa è la grande forza della leadership del PS. Hanno già ottenuto un successo rispettabile con l'Iniziativa per le imprese responsabili. Il PS non è così forte alle elezioni, ma ha ottimi risultati nei referendum.

La Svizzera è diventata più di sinistra?

No, non credo. Penso che la sinistra abbia maggiori possibilità di ottenere un «sì» alle proposte di politica sociale. Questo è cambiato. Ma quando si tratta di questioni culturali come l'immigrazione, non è prevedibile uno spostamento a sinistra.

Cosa significa questo risultato per le prossime votazioni in estate e autunno sui premi di assicurazione sanitaria e sul secondo pilastro?

Le possibilità dell'iniziativa per lo sgravio dei premi sono decisamente intatte. L'effetto principale del voto di domenica per i prossimi anni sarà probabilmente che il centro-destra in parlamento dovrà scendere a maggiori compromessi con la sinistra.

Ha un esempio?

Ad esempio, i negoziati sull'accordo quadro con l'UE. I membri del centro-destra che possono immaginare di andare alle urne con una proposta di legge senza la sinistra ora ci penseranno due volte.

Si sta aprendo una frattura non solo tra la Svizzera tedesca e quella francese, ma anche tra i cantoni di Argovia e Lucerna: come lo spiega?

Ho un sospetto: in questa votazione, entrambe le campagne si sono basate molto sulla maggioranza dei cantoni. Per questo motivo, la forza delle campagne variava da cantone a cantone. Forse queste differenze possono essere spiegate dalla diversa forza delle campagne.

Perché la campagna per il «no» guidata da Economiesuisse, finanziariamente forte, non ha avuto successo?

Sono anche un po' sorpreso che questa campagna non abbia avuto un effetto importante. Stiamo lavorando a uno studio per dimostrare che non c'è una grande differenza tra campagne per il «Sì» e per il «No» con budget simili. Se uno dei due schieramenti ha un budget significativamente maggiore, si notano sicuramente differenze maggiori. Sia la campagna per il «Sì» che quella per il «No» sono state sufficientemente presenti in questa votazione.

È stata aperta la strada a ulteriori iniziative per espandere lo stato sociale?

Questo è certamente ciò che hanno in mente Mattea Meyer e Cédric Wermuth. Vedono il PS come un partito di movimento che utilizza le iniziative per cambiare le cose. Ma bisogna anche rendersi conto che l'AVS è estremamente popolare tra tutta la popolazione. Ottenere una maggioranza per la previdenza professionale o l'assicurazione contro la disoccupazione è molto più difficile.

I Giovani Liberali sono stati bocciati con la loro iniziativa. Perché l'iniziativa sulle pensioni non ha avuto alcuna possibilità?

Era prevedibile. Non ho mai capito bene perché sia nata questa iniziativa. Non godeva di un ampio sostegno ed era una pura proposta di tagli. Non sono nemmeno riusciti a mobilitare il loro elettorato con questa proposta.