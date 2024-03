13esima AVS, da quando i pensionati avranno più soldi nel portafoglio?

I pensionati avranno più soldi nel portafoglio in futuro. È in arrivo la tredicesima pensione AVS. sda

La tredicesima AVS sta per arrivare. Lo ha deciso il popolo domenica. blue News risponde alle domande più importanti.

Hai fretta? blue News riassume per te L'iniziativa per una tredicesima AVS è stata accettata.

Ulteriori fondi saranno disponibili a partire dal 2026.

blue News risponde a tutte le domande importanti. Mostra di più

I pensionati riceveranno più soldi in futuro. Domenica l'elettorato svizzero ha votato a favore della tredicesima AVS. Ma quando riceverete più soldi? E cosa bisogna fare per ottenerli? blue News risponde alle domande più importanti.

A quanto ammonta oggi la rendita AVS?

La pensione minima per le persone non sposate è attualmente di 1.225 franchi, quella massima di 2.450 franchi. Le coppie sposate ricevono fino a 3.675 franchi, ovvero una volta e mezza la pensione massima per i single.

La pensione viene calcolata in base agli anni di contribuzione, al reddito da lavoro e agli accrediti per l'educazione e la cura dei figli.

Attualmente più di 2,5 milioni di pensionati ricevono l'AVS. Le pensioni AVS vengono generalmente adeguate all'inflazione ogni due anni, sulla base della media aritmetica dell'indice dei prezzi e dell'indice dei salari (indice misto).

A quanto ammonterà la pensione in futuro?

Allo stato attuale, i pensionati riceveranno almeno 1.225 franchi in più all'anno. Le coppie sposate otterranno fino a 3.675 franchi in più.

Prendendo come base i pagamenti odierni, la pensione minima annua per una persona sola salirà a 15.925 franchi. È possibile un massimo di 31.850 franchi.

In futuro, le coppie riceveranno un importo massimo di 47.775 franchi.

Da quando ci saranno più soldi?

L'iniziativa chiede che la tredicesima AVS venga pagata a partire dall'inizio del 2026.

Secondo il quotidiano Tages-Anzeiger, le autorità devono ora intervenire sull'acceleratore. La legge dovrebbe essere pronta entro un anno e poi approvata dal Consiglio Nazionale e dal Consiglio degli Stati.

Cosa devono fare i pensionati per ottenere il denaro extra?

Nulla. L'aumento è automatico; non è necessario presentare alcun modulo o altro.

Si riceverà il denaro una volta all'anno?

Questo non è ancora chiaro, perché nel testo dell'iniziativa non c'è nulla al riguardo. Si legge semplicemente: «I beneficiari di una pensione di vecchiaia hanno diritto a un supplemento annuale pari a un dodicesimo della loro pensione annuale».

Presumibilmente, il denaro aggiuntivo dovrebbe essere versato nell'arco di 12 mesi.

Cosa significa questo per i beneficiari di prestazioni integrative?

Nulla. Le persone che vivono al di sotto del livello minimo di sussistenza continueranno a ricevere prestazioni integrative, che non saranno ridotte.

Quanto costa?

Secondo il Consiglio federale nel 2026, anno di introduzione, la cifra sarà di circa 4,1 miliardi di franchi. Cinque anni dopo, a causa dell'aumento del numero di pensionati, la cifra sarebbe di 5 miliardi di franchi.

Al momento non è ancora chiaro come si realizzerà il finanziamento aggiuntivo, che sarà oggetto di un acceso dibattito nei prossimi mesi.

Con materiale di ATS.