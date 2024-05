L'ex consigliera federale Dreifuss si immischia nel voto sui premi di cassa malati

Ruth Dreifuss si pronuncia a favore dell'iniziativa per premi meno onerosi. Fermo immagine da YouTube

Per cinque ex consiglieri federali la raccomandazione di voto contro la 13esima rendita AVS si è rivelata controproducente. Ora però la stessa Ruth Dreifuss, già membro dell'Esecutivo federale, adotta lo slogan del «sì» per l'iniziativa per premi meno onerosi.

Chi è abbonato alla newsletter del PS ha ricevuto di recente un messaggio dalle alte sfere del partito. L'ex consigliera federale socialista Ruth Dreifuss si è infatti rivolta agli interessati esortando a votare «sì» all'iniziativa per premi di cassa malati meno onerosi, su cui gli elettori svizzeri si esprimeranno il 9 giugno.

L'iniziativa dello stesso PS chiede che nessuno debba spendere più del 10% del proprio reddito familiare disponibile per i premi di cassa malati.

Ancor prima che la campagna di voto entri nella fase più accesa, si vuole guardare indietro a com'era il sistema quando Dreifuss era ancora consigliera federale, si legge nella newsletter.

Anche in un video su YouTube

La socialista è stata anche ospite del presidente di partito Cédric Wermuth su YouTube (vedi sotto).

«Ciò che è difficile da immaginare per le generazioni più giovani era ancora una realtà all’inizio degli anni '90: molti poveri e malati non avevano alcuna assicurazione sanitaria o ne avevano solo una con prestazioni limitate».

Alcuni non potevano permettersi i premi e altri venivano respinti dalle casse malati. Alcune persone hanno aspettato che fosse troppo tardi per vedere un medico, afferma Dreifuss.

I premi sono raddoppiati negli ultimi 20 anni

Il suo obiettivo principale era porre rimedio a questa situazione. Dreifuss è stata capa del Dipartimento federale dell'interno (DFI) dal 1993 al 2002. Come compromesso si è optato per i cosiddetti bonus di capitale, che dovrebbero essere integrati da riduzioni individuali dei premi.

È stato concordato l'obiettivo che non più dell'8% del reddito disponibile delle famiglie debba essere speso per la cassa malati. Un terzo degli assicurati beneficerebbe di tale sconto.

«Ma oggi, 30 anni dopo, siamo molto lontani da questo obiettivo. Solo negli ultimi 20 anni i premi sono più che raddoppiati. Allo stesso tempo molti Cantoni risparmiano sulla riduzione dei premi», continua Dreifuss. Il risultato è che molte persone non hanno altra scelta che scegliere la franchigia più alta.

Questo significa che sempre più persone rinunciano ad andare dal medico se si ammalano o subiscono un infortunio per motivi finanziari. «Come allora, prima dell’introduzione della legge federale sull'assicurazione malattie».

Il 9 giugno gli elettori avranno l’opportunità di correggere questo sviluppo. «Sarebbe una pietra miliare sulla strada verso una Svizzera solidale».

Avevano definito la 13esima AVS estremamente pericolosa

Per cinque ex colleghi della socialista, lo scorso marzo le cose sono andate male. Gli ex consiglieri federali Adolf Ogi (UDC), Doris Leuthard (Centro), Pascal Couchepin (PLR), Johann Schneider-Ammann (PLR) e Joseph Deiss (Centro) si erano pronunciati in una lettera congiunta contro la 13esima rendita AVS.

Nella missiva avevano addirittura definito l'iniziativa come estremamente pericolosa. Il disegno di legge è stato poi approvato alle urne.

La lettera non è passata inosservata. Gli ex consiglieri federali sono stati aspramente criticati. Non solo da parte dei media, ma anche da parte di tanti cittadini che si sono rivolti direttamente agli ex politici. Il democentrista Ogi si è addirittura scusato pubblicamente