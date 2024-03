La 13esima AVS trionfa alle urne: «Grazie» Adolf Ogi?

L'ex consigliere federale Adolf Ogi si è scusato per la sua presa di posizione contro la tredicesima AVS. Due politologi si interrogano sul legame tra la lettera inviata al pubblico dagli ex consiglieri federali e il trionfo della 13esima AVS domenica 3 marzo.

«Ripensandoci, la lettera è stata un errore. Mi scuso», ha dichiarato l'ex Consigliere federale Adolf Ogi alla Berner Zeitung. Insieme agli ex consiglieri federali Doris Leuthard e Johann Schneider-Ammann, Adolf Ogi aveva indirizzato una missiva alla popolazione anziana, descrivendo la tredicesima AVS come «pericolosa».

Non è chiaro in che misura la lettera degli ex consiglieri federali abbia portato all'accettazione di massa della 13esima AVS. Ma, un sondaggio post-voto condotto da «20 Minutes» e «Tages-Anzeiger» ha rivelato che il 72% degli intervistati ha trovato la lettera degli ex politici inappropriata.

Marc Bühlmann, politologo dell'Università di Berna e direttore di Année politique Suisse, ritiene che la combinazione «ex consiglieri federali» e «pensioni AVS» non sia stata apprezzata. «È molto più probabile che le persone valutino negativamente il contenuto della lettera piuttosto che il mittente», ha dichiarato a blue News.

Cattiva tempistica

«Come si possa pensare che questa sia una buona idea rimane un mistero», afferma Sarah Bütikofer, politologa dell'Università di Zurigo. Anche il tempismo è stato completamente sbagliato: «Sembrava una reazione di panico, come se avessimo visto il voto sfuggirci di mano proprio prima dello scrutinio».

Di tanto in tanto, gli ex consiglieri federali vengono coinvolti nelle campagne referendarie. L'ultima volta che ciò è stato particolarmente evidente è stato quando l'ex consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf è stata coinvolta nella votazione sulla riforma III dell'imposta sulle società, spiega Bühlmann. «All'epoca, l'opinione pubblica mise fortemente in discussione il diritto degli ex consiglieri federali di farlo».

A trovare inappropriata l'azione degli ex politici sono stati soprattutto gli anziani, come rivela il sondaggio. C'è una spaccatura tra i cittadini anziani e l'establishment? Marc Bühlmann non è d'accordo: «Al contrario. Se guardiamo ai sondaggi a lungo termine, vediamo che la fiducia nell'istituzione del Consiglio federale è piuttosto alta tra gli anziani».

«Ciò può stimolare l'interesse politico»

Sarah Bütikofer afferma inoltre: «Gli ex consiglieri federali godono di un'alta reputazione e credibilità quando commentano gli eventi politici». Ma sono anche pensionati benestanti che beneficiano di una generosa pensione statale. «Molte persone, soprattutto quelle la cui situazione non è delle migliori, si sarebbero probabilmente aspettate un po' più di umiltà».

Gli ex consiglieri federali saranno più cauti in futuro? Di certo non ci sono regole o leggi che limitano la loro libertà di espressione. «L'unica cosa da fare è stare attenti quando si accetta una nuova posizione in cui potrebbe sorgere un conflitto di interessi con la precedente attività di governo», aggiunge.

Si può anche dire che è un bene per il dibattito democratico se il maggior numero possibile di opinioni viene reso pubblico. «Poiché le opinioni degli ex consiglieri federali generano anche una presenza sui media, è vantaggioso che essi commentino le proposte - questo può anche stimolare l'interesse politico», spiega Marc Bühlmann, direttore dell'Année politique Suisse.

Sarah Bütikofer ritiene che gli ex consiglieri federali abbiano imparato la lezione da questa vicenda. «Possiamo presumere che in futuro si limiteranno, come in passato, a interviste occasionali e apparizioni pubbliche accuratamente selezionate, e che non si lasceranno più coinvolgere direttamente in una campagna elettorale».