Il 9 giugno la popolazione svizzera sarà chiamata alle urne per dire la sua in merito all'iniziativa sullo sgravio dei premi di cassa malati. Le consigliere agli Stati Franziska Roth (PS) e Esther Friedli (UDC) spiegano a blue News le loro argomentazioni rispettivamente a favore e contro la proposta.

Il PS chiede un tetto massimo dei premi pari al 10% del reddito. Lei personalmente trarrebbe vantaggio dal votare a favore di questa iniziativa?

Franziska Roth: Non beneficerei personalmente dell'iniziativa, ma come membro della società. Lavorando come insegnante di sostegno, conosco molte famiglie, nella ricca Svizzera, che anche facendo attenzione ad ogni singolo franco speso fanno fatica ad arrivare a fine mese. Se l'iniziativa verrà accettata, si sentiranno decisamente sollevate e saranno meno dipendenti dall'assistenza sociale, a vantaggio dell'intera popolazione. Inoltre, un «sì» contribuirà a evitare che un numero ancora maggiore di persone del ceto medio si trovi in difficoltà finanziarie.

Esther Friedli: No. Non riceverei una riduzione del premio, ma non la voglio nemmeno.

L'UDC si definisce un partito del ceto medio e l'obiettivo dell'iniziativa è proprio quello di sollevare quest'ultimo dal peso di premi in costante aumento. Non dovrebbe quindi essere nel suo interesse, signora Friedli?

EF: L'iniziativa comporterà per la Confederazione e i Cantoni una spesa aggiuntiva fino a 12 miliardi di franchi all'anno. Si tratta dunque di una proposta di pura ridistribuzione, in cui tutti pagano di più, ma solo una minoranza ne beneficia. C'è anche una ridistribuzione regionale: i Cantoni con costi sanitari elevati riceverebbero i maggiori sussidi dalla Confederazione. Ciò significa che i Cantoni più parsimoniosi della Svizzera orientale dovrebbero sovvenzionare i Cantoni ad alta spesa. Questo è ingiusto e assurdo. E il ceto medio sarebbe massicciamente più gravato.

Signora Roth, a suo avviso l'iniziativa è un costoso progetto di ridistribuzione che può essere finanziato solo aumentando le tasse?

FR: I costi esistono già oggi, ma noi assicurati ne paghiamo gran parte da soli. Questo nonostante il fatto che, al momento dell'introduzione della legge sull'assicurazione sanitaria, fosse stato promesso che non avremmo dovuto pagare più dell'8% del nostro reddito per i premi dell'assicurazione sanitaria. Oggi paghiamo una media del 14%. Le cose non possono quindi andare avanti così.

Secondo il Consiglio federale, inizialmente verrebbero spesi dai 3,5 ai 5 miliardi di franchi in più all'anno per la riduzione dei premi. Come verrà finanziata questa spesa?

FR: Votando a favore dell'iniziativa si toglie la pressione dell'esplosione dei premi alla popolazione e la si sposta su di noi in politica. Questo è necessario e importante. Il «sì» costringerà la Confederazione e i Cantoni a porre finalmente fine alle costose sinecure del sistema sanitario. Saranno costretti a organizzare il finanziamento su una base più solida. Questo a sua volta significa un po' più di ridistribuzione sociale dall'alto verso il basso. E questo sarebbe giusto.

Se l'iniziativa verrà respinta, entrerà in vigore un controprogetto. I Cantoni dovrebbero investire circa 360 milioni di franchi in più per la riduzione dei premi, ossia una frazione di quanto richiesto dall'iniziativa. È sufficiente?

EF: La controproposta è un compromesso. Cerca soprattutto di incentivare i Cantoni a ridurre i costi sanitari nel loro territorio. Per esempio, chi contribuisce a ridurre i costi sanitari attraverso la pianificazione ospedaliera riceverà di più. È un buon approccio.

FR: La controproposta è una goccia nel mare e non basta nemmeno a compensare l'ultimo aumento dei premi. Oggi un quinto della popolazione non va più dal medico perché non può permetterselo. Questo è stato scientificamente provato. La controproposta è e rimane inadeguata.

Se non con un tetto ai premi, da dove comincerebbe a prevenire un ulteriore aumento dei costi sanitari, signora Friedli?

EF: Non abbiamo praticamente alcun incentivo a ridurre i costi del sistema sanitario. E questo non vale per nessuno. Ciò significa che dobbiamo creare altri incentivi, che rendano validi i comportamenti responsabili e la prevenzione. Tutti noi abbiamo un ruolo da svolgere in questo senso. E i Cantoni devono collaborare meglio alla pianificazione ospedaliera. Attualmente stiamo discutendo in Parlamento un altro pacchetto di contenimento dei costi sanitari.

Dopo il voto a favore della 13esima AVS, le iniziative che si traducono in un'espansione sociale sembrano in aumento. Le previsioni indicano una corsa serrata. Cosa state facendo nello sprint finale per ottenere un «sì» o un «no» domenica 9 giugno?

FR: Ci stiamo mobilitando su tutti i canali. Continuiamo a fare volantinaggi e campagne nelle stazioni, lettere ai media, di tutto e di più. Siamo seri, non vogliamo lasciare i cittadini soli con l'esplosione dei premi e porre finalmente fine a questa follia.

EF: Ancora una volta, mostriamo ai cittadini cosa significa l'iniziativa sui premi del PS: pompa più denaro nel sistema sanitario e si limita a combattere i sintomi. Gli incentivi al risparmio vengono meno. L'iniziativa costerà miliardi e a pagare saranno soprattutto i Cantoni parsimoniosi della Svizzera tedesca. Ecco perché è necessario un chiaro «no» a questa iniziativa.