La Svizzera fornirà tre veicoli di sminamento all'Ucraina, prodotti dall'azienda svittese Global Clearance Solutions (GCS).

Lo ha annunciato la presidente della Confederazione Viola Amherd aprendo oggi a Losanna la conferenza su questo tema (Ukraine Mine Action Conference, UMAC2024).

«Siamo determinati a continuare a fornire il nostro contributo», ha affermato Amherd. Questi sistemi «consentiranno operazioni di sminamento efficienti, sicure e indipendenti», ha aggiunto parlando di fronte al primo ministro ucraino Denys Shmyhal e ai rappresentanti di decine di altri Paesi.

GCS collabora con le Nazioni Unite e con diverse organizzazioni non governative, come la Fondazione svizzera per lo sminamento (FSD). Prevede che circa 100 suoi veicoli saranno impiegati in Ucraina entro il 2025.

L'anno scorso è stato inviato alle autorità ucraine un sistema di sminamento a distanza della fondazione bernese Digger. Altri due seguiranno a breve.

«La portata della sfida è davvero enorme»

La Svizzera ha stanziato 100 milioni di franchi fino al 2027 per lo sminamento in Ucraina. La settimana scorsa il Consiglio federale ha annunciato che 30 milioni di franchi saranno assegnati alla FSD per un nuovo progetto.

L'Ucraina dispone già di un centinaio di macchine per lo sminamento, il triplo rispetto all'anno scorso, ha da parte sua affermato Shmyhal, aggiungendo però che questo numero non è sufficiente. Saranno necessari circa 10'000 sminatori e diverse centinaia di veicoli.

«La portata della sfida è davvero enorme», ha aggiunto, facendo notare che «mai prima d'ora è stato richiesto un tale sforzo nel XXI secolo».

Contaminata una zona grande 3,5 volte la Svizzera

Nella migliore delle ipotesi ci vorrà almeno un decennio per bonificare la regione, probabilmente molti altri. Secondo le autorità ucraine, potrebbero morire fino a 9000 persone se questi sforzi non saranno portati a termine entro dieci anni.

Secondo le stime, potrebbe essere contaminato fino a un quarto del territorio ucraino, un'area grande 3,5 volte la Svizzera. Questa situazione riguarda più di 6 milioni di persone e la produzione agricola, importante per la sicurezza alimentare di 400 milioni di persone in molte parti del mondo.

Nell'ambito della conferenza, il consigliere federale Ignazio Cassis e la vice prima ministra ucraina Yulia Svyrydenko presenteranno una tabella di marcia.

L'obiettivo è sostenere il Paese nella sua nuova politica di sminamento fino al 2033, recentemente approvata ed elaborata con il supporto del Centro internazionale di Ginevra per lo sminamento umanitario (GICHD).

