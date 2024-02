La co-presidente del Partito socialista svizzero Mattea Meyer Keystone

Nei prossimi giorni i socialisti intendono intensificare la lotta per la tredicesima AVS. «Insieme, lotteremo per ogni singolo voto a favore di una pensione dignitosa», ha annunciato oggi la co-presidente del PS Mattea Meyer al congresso del partito.

Davanti ai delegati riunitisi a Le Grand-Saconnex (GE), Meyer ha anche criticato l'interferenza degli ex consiglieri federali nella campagna per le prossime votazioni federali. In una lettera spedita a centinaia di migliaia di pensionati, cinque ex membri del Governo hanno invitato «con seria preoccupazione» a votare «no» il prossimo 3 marzo.

Gli ex consiglieri federali – Adolf Ogi, Doris Leuthard, Johann Schneider-Ammann, Joseph Deiss e Pascal Couchepin – sono gli stessi che hanno ricevuto un adeguamento del costo della vita sulla loro «principesca pensione» di 200'000 franchi, superiore alla tredicesima AVS, ha dichiarato Meyer.

Nel suo discorso, la co-presidente del PS ha inoltre sottolineato l'urgenza di affrontare la crisi climatica, che minaccia in modo particolare le persone che vivono in povertà. Ha fatto riferimento alla «Iniziativa per un fondo per il clima» depositata giovedì scorso, alla «Iniziativa per premi meno onerosi» e alla legge sull'elettricità, che rappresentano passi importanti verso una società più equa e una maggiore protezione del clima.

mp, ats