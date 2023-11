Autopostali poco sicuri? Hanno perso una ruota sei volte in quattro anni

Autopostali poco sicuri? Avvengono pochi incidenti, ma sorprendentemente ci sono molte perdite di ruote (immagine simbolica). Imago images/Andreas Haas

All'inizio di novembre, un autopostale ha perso una ruota mentre viaggiava a tutta velocità. Durante l'ispezione giornaliera del veicolo nessuno si era accorto che mancavano le serrature dei dadi delle ruote. Si tratta del sesto incidente del genere dal 2019.

Hai fretta? blue News riassume per te Il 5 novembre, un autopostale ha perso una ruota durante il viaggio da Lufingen, nel canton Zurigo, a Embrach. Nessuno è rimasto ferito.

È la sesta volta che un veicolo di AutoPostale SA perde una ruota dal 2019. I conducenti si lamentano di avere troppi compiti da svolgere, il che può avere un impatto negativo sulla sicurezza.

Il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) sta indagando sulle procedure d'ispezione della società. Mostra di più

Una ruota si è staccata mentre l'autobus viaggiava a tutta velocità. Non c'è stato alcun incidente e i danni al veicolo sono stati lievi, comunica AutoPostale SA. Ma quanto avvenuto è stato spiacevole per i passeggeri che viaggiavano di notte da Lufingen a Embrach, riferisce il Blick.

Un mezzo di queste dimensioni ha due ruote normali nella parte anteriore e due ruote gemelle nella parte posteriore. La perdita di una ruota non è grave come se accadesse a un'automobile, almeno per le persone che si trovano al suo interno.

Per gli altri utenti della strada, invece, può essere molto pericoloso. Il rischio di un incidente grave è ancora maggiore sulle strade tortuose di montagna o in galleria.

Il caso è spiacevole anche per AutoPostale SA. È la sesta volta dal 2019 che capita una cosa del genere. I controlli di sicurezza non sono abbastanza severi o non vengono eseguiti con la necessaria accuratezza?

Mancano i dadi delle ruote e nessuno se ne accorge

Il portavoce di AutoPostale, Urs Bloch, spiega che gli autobus vengono controllati ogni giorno prima del viaggio iniziale. Ogni veicolo viene inoltre ispezionato mensilmente.

Durante uno di questi controlli, all'inizio di novembre, il responsabile ha apparentemente trascurato il fatto che su una delle ruote mancassero le serrature dei dadi. Per questo motivo quella sul lato sinistro si è allentata.

Inoltre, i pneumatici invernali erano stati montati sul veicolo circa un mese prima. Al più tardi dopo 500 chilometri percorsi con i pneumatici invernali, i responsabili avrebbero dovuto stringere i dadi e montare i blocca-dadi. Ma quest'ultimi non erano presenti sul veicolo. Bloch afferma che l'azienda sta chiarendo come sia potuto accadere.

È ovvio che l'autista avrebbe dovuto notare la mancanza quando ha controllato il veicolo. Tuttavia, prima di ogni viaggio devono completare così tante operazioni che l'ispezione di sicurezza ne risente. Il «Blick» scrive che il pesante carico di lavoro mette a rischio la sicurezza.

La Confederazione indaga, AutoPostale SA si difende

Ma la società non è d'accordo. «AutoPostale non mette a rischio la sicurezza», afferma Bloch, portavoce del Blick. L'azienda rispetta i requisiti di legge, dispone di processi standardizzati e di esperti che lavorano in base a questi.

Il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) sta esaminando le procedure d'ispezione di AutoPostale SA. Se gli esperti troveranno delle carenze, verrà redatto un rapporto che mostrerà cosa non va nelle officine.

Ciò che è certo è che gli autopostali svizzeri sono un mezzo di trasporto sicuro. Nel 2022, gli autobus gialli hanno trasportato 156 milioni di passeggeri e percorso 135 milioni di chilometri. Secondo il Blick, si sono verificati «solo» 85 incidenti.